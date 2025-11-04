โปรแกรมบอล 4 พฤศจิกายน 2568 ศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก แชมป์เก่าอย่างปารีส แซงต์ แชร์กแมง จะเจอทีมแกร่งบาเยิร์น มิวนิก ด้านลิเวอร์พูลเตรียมปะทะเรอัล มาดริด
โปรแกรมบอล 4 พฤศจิกายน 2568
ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก
รอบลีก
สลาเวีย ปราก-อาร์เซนอล คู่นี้แข่งขันเวลา 00.45 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 สลาเวีย ปราก จากสาธารณรัฐเช็ก ศักยภาพด้อยกว่าอาร์เซนอล จากอังกฤษ อยู่หลายขุม ทีมเยือนน่าบุกชนะได้
นาโปลี-ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต คู่นี้แข่งขันเวลา 00.45 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 นาโปลี จากอิตาลี ศักยภาพใกล้เคียงกับไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต จากเยอรมนี แต่นาโปลีได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงมีสูงกว่า
ลิเวอร์พูล-เรอัล มาดริด คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล จากอังกฤษ เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด จากสเปน
หลังผ่านมา 3 นัดเท่ากัน ลิเวอร์พูลชนะ 2 แพ้ 1 เก็บไป 6 คะแนน อยู่อันดับ 10 จากการชนะแอตเลติโก มาดริด 3-2 (เหย้า), แพ้กาลาตาซาราย 0-1 (เยือน), ชนะไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต 5-1 (เยือน)
ส่วนมาดริดชนะรวดและเก็บไป 9 คะแนนเต็ม อยู่อันดับ 5 จากการชนะโอลิมปิก มาร์กเซย 2-1 (เหย้า), ชนะไครัต อัลมาตี 5-0 (เยือน), ชนะยูเวนตุส 1-0 (เหย้า)
เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งาน อูโก เอกิติเก, โฟลริอัน เวียร์ตซ์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ขณะที่ทีมเยือนมี คีลิยัน เอ็มบัปเป, วินิซิอุส จูเนียร์, จูด เบลลิงแฮม
แม้ลิเวอร์พูลจะมีขุมกำลังแข็งแกร่งไม่น้อย แต่มาดริดตอนนี้ก็กำลังเล่นกันได้ดีมาก เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะไม่แพ้แมตช์นี้
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง-บาเยิร์น มิวนิก คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แชมป์เก่าจากฝรั่งเศส เปิดสนามปาร์ก เดส์ แพร็งซ์ รับการมาเยือนของ “เสือใต้”บาเยิร์น มิวนิก จากเยอรมนี
หลังผ่านมา 3 นัดเท่ากัน เปแอสเชชนะรวดและเก็บไป 9 คะแนนเต็ม ยึดอันดับ 1 จากการชนะอตาลันตา 4-0 (เหย้า), ชนะบาร์เซโลนา 2-1 (เยือน), ชนะไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 7-2 (เยือน)
ส่วนบาเยิร์นก็ชนะรวดและเก็บ 9 คะแนนเต็มเช่นกัน อยู่อันดับ 2 จากการชนะเชลซี 3-1 (เหย้า), ชนะปาฟอส 5-1 (เยือน), ชนะคลับ บรูช 4-0 (เหย้า)
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง เซนนี มายูลู, บราดเลย์ บาร์กโกลา, ควิชา ควารัตสเคเลีย ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย แฮร์รี เคน, ไมเคิล โอลิเซ, หลุยส์ ดิอาซ
ทั้งคู่ต่างมีการเล่นที่ดุดันและอยู่ในช่วงฮึกเหิมเหมือนกัน แต่ฝั่งเปแอสเชได้เปรียบในบ้าน โอกาสเบียดชนะจึงมีค่อนข้างสูงกว่า
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์-เอฟซี โคเปนเฮเกน คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 4 ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ จากอังกฤษ มีขุมกำลังที่เหนือกว่าเอฟซี โคเปนเฮเกน จากเดนมาร์ก เจ้าบ้านน่าชนะได้
ยูเวนตุส-สปอร์ติง ลิสบอน คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 5 ยูเวนตุส จากอิตาลี ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้าง แม้ว่าสปอร์ติง ลิสบอน จากโปรตุเกส จะอยู่ในช่วงที่กำลังทำผลงานได้ดี แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านน่าเบียดชนะไหว
แอตเลติโก มาดริด-อูนิยง แซงต์. ชิลลัวส์ คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 6 แอตเลติโก มาดริด จากสเปน แข็งแกร่งกว่าอูนิยง แซงต์. ชิลลัวส์ จากเบลเยียม เจ้าบ้านไม่น่าพลาด 3 คะแนน
โบโด/กลิมต์-โมนาโก คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 7 โบโด/กลิมต์ จากนอร์เวย์ ฟอร์มสูสีกับโมนาโก จากฝรั่งเศส มองแล้วคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน
โอลิมเปียกอส-พีเอสวี คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 8 โอลิมเปียกอส จากกรีซ ผลงานในรายการนี้ไม่ดีเลย มองแล้วพีเอสวี จากเนเธอร์แลนด์ น่ามีแต้มติดมือ