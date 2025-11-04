เซอร์เดวิด เบ๊กแฮม ตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษ เข้ารับบรรดาศักดิ์ยศอัศวินอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
ย้อนไปเมื่อเดือน มิ.ย. เบ๊กแฮม มีรายชื่อในบุคคลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พ.ย. เซอร์เดวิด เบ๊กแฮม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรที่พระราชวังวินด์เซอร์อย่างเป็นทางการ
โดย เบ๊กแฮม อุทิศตัวให้การกีฬาและการกุศล โดยเขาสร้างชื่อเสียงในโลกฟุตบอลมานานหลายปีทั้งในฐานะนักเตะและผู้บริหารสโมสร นอกจากนี้ เจ้าตัวก็ทำงานเพื่อการกุศลมาตลอดด้วย
ทั้งนี้ เบ๊กแฮม ผู้เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นโอบีอีเมื่อปี 2003 ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด 115 นัด นอกจากนี้ เขายังเป็นดาวเด่นทั้งตอนเล่นกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด, แอลเอ กาแล็กซี, เอซี มิลาน และปารีส แซงต์ แชร์กแมง
ส่วนงานด้านการกุศล เบ๊กแฮม บริจาคเงินเพื่อความช่วยเหลือด้านต่างๆ มาแล้วหลายวาระ รวมถึงรับบทบาททูตกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) มาตั้งแต่เมื่อปี 2005 และเป็นทูตของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ตั้งแต่เมื่อปี 20247