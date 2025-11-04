อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ระบุพอใจกับผลงานของทีมในเกมเอาชนะ เรอัล มาดริด 1-0 ขณะที่ อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ โวว่า “หงส์แดง” สมควรเป็นฝ่ายคว้าชัย
โดย ลิเวอร์พูล จากอังกฤษเปิดสนาม แอนฟิลด์ เอาชนะ เรอัล มาดริด จากสเปน 1-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2025-26 รอบลีกเฟสเมื่อวันที่ 4 พ.ย. ด้วยประตูชัยจากลูกโหม่งของ อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ นาที 61
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “หงส์แดง” มีเพิ่มเป็น 9 คะแนนจาก 4 นัดอยู่อันดับ 6 ตาราง ส่วน “ราชันชุดขาว” หยุดอยู่ที่ 9 คะแนนจาก 4 นัดอยู่อันดับ 5 ตารางเนื่องจากลูกได้เสียดีกว่า และเป็นการแพ้นัดแรกของพวกเขาในรอบนี้ด้วย
หลังเกม ชล็อต กล่าวถึงผลงานของทีมในเกมนี้ว่า “ผมพอใจมาก สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับเรา มีเกมเยือนหลายนัด และแทบไม่ได้พักเลยระหว่างที่อีกเกมกำลังจะมาถึง มันช่วยได้มากถ้าคุณได้เล่นต่อหน้าแฟนๆ เหล่านี้ เพราะผมคิดว่านั่นจะช่วยดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากนักเตะของผมและแฟนๆ ของเรา นี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับทีมที่แพ้เพียงครั้งเดียวตลอดทั้งฤดูกาล แต่มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกหน่อย”
“ผมบอกก่อนเกมว่าพวกเขายิงได้ 26 ประตูในลาลีกา และ คีลิยัน เอ็มบัปเป กับ วินิซิอุส จูเนียร์ มีส่วนร่วมกับประตูรวมกัน 24 ประตู ดังนั้น ถ้าคุณอยากชนะเกมนี้ คุณต้องแน่ใจว่าทั้งสองคนนี้จะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ทำประตู ทีมทั้งหมดเล่นเกมรับได้ดีมาก ทั้งการเพรสซิ่งสูง และบล็อกต่ำ คอเนอร์ (แบรดลีย์) เล่นได้ยอดเยี่ยมมาก การที่ต้องเจอ วินิซิอุส แบบตัวต่อตัวหลายครั้งไม่ใช่เรื่องสำหรับทุกคน เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้”
“การชนะย่อมดีกว่าการแพ้ในฐานะผู้จัดการทีม ถ้าคุณแพ้ มันก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดของคุณ เพราะคุณอยากเปลี่ยนแปลงมันมาก มันยากมากที่จะชนะเกมฟุตบอล เราทำได้ดีกับการสร้างโอกาสจากการเล่นแบบเปิดตลอดทั้งฤดูกาล ยกเว้นเกมกับ แอสตัน วิลลา ที่เราชนะ ผมจึงพยายามบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ แทนที่จะบอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบตัวพวกเขา สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือบอกความคิดเห็นของผม และหวังว่ามันจะหนักแน่นพอที่พวกเขาจะเชื่อผม”
ส่วน อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ ระบุว่า ลิเวอร์พูล สมควรเป็นฝ่ายคว้าชัยแล้ว “เราทำได้ดีกว่าในวันนี้ และเราสมควรได้รับชัยชนะ”