อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล รับว่าทีมของเขาทำผลงานไม่ดีนักในเกมบุกเฉือน ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ โดยชี้เล่นเหมือน 9 คนมากกว่าอีกฝ่าย พร้อมอัพเดตอาการบาดเจ็บของ อเล็กซานเดอร์ อิซัก ว่าไม่ใช่เรื่องดี
โดย ลิเวอร์พูล บุกเฉือน สเปอร์ส ที่เกลือผู้เล่น 9 คนได้แบบหืดจับ 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “หงส์แดง” มีเพิ่มเป็น 29 คะแนนจาก 17 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ตารางนอกจากนั้นยังเป็นการไม่แพ้ใครในลีก 5 นัดติดต่อกัน (ชนะ 3 เสมอ 2)
หลังเกม อาร์เนอ ระบุว่า ทีมของเขาเล่นกันเหมือน 9 คนมากกว่าอีกฝ่าย “พูดตามตรง ผมคิดว่าถ้าเจอกับผู้เล่น 9 คน เราน่าจะป้องกันประตูได้ แต่ดูเหมือนว่าเราเหลือแค่ 9 คน ส่วนพวกเขามี 11 คน เพราะมีการบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ทำประตูไม่ได้”
“ผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านักเตะกำลังพัฒนาขึ้น เกมของเราวันนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในช่วงสิบนาทีสุดท้าย แต่ในระหว่างนี้เราก็เก็บแต้มได้ และผมเห็นว่าทีมกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ผมต้องการ”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียังพูดถึงอาการบาดเจ็บของ อเล็กซานเดอร์ อิซัก ที่ต้องถูกหามออกจากสนามหลังยิงประตูพาทีมขึ้นนำได้ว่า “เราต้องรอดูต่อไป เกมจบเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้ แต่การที่ผู้เล่นต้องออกจากสนามนั้นไม่ใช่เรื่องดี เราต้องรอดูต่อไป สิ่งที่ดีคือเรายังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ หวังว่าเขาจะไม่เป็นไร แต่ต้องรอดูกันต่อไป”