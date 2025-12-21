สมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา (ซีเอเอฟ) ประกาศว่าฟุตบอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันจากทุก 2 ปีเป็น 4 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป

เดิมทีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกา หรือ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ จัดแข่งขันกันทุก 2 ปี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1968 (ยกเว้นช่วงปี 2012–2013 ที่เว้นระยะเพียง 1 ปี)

อย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวได้รับเสียงวิจารณ์อย่างมากเนื่องจากช่วงเวลาจัดที่ถี่เกินไป รวมถึงการที่สโมสรในยุโรปต้องส่งนักเตะของตัวเองไปแข่งขันในช่วงกลางซีซั่น

ทว่าล่าสุด ปาทริซ โมต์เซเป ประธาน ซีเอเอฟ ยืนยันว่า หลังจาก แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ ในปี 2028 การแข่งขันรายการดังกล่าวจะปรับรูปแบบจะปรับรูปแบบจากที่จัดทุก 2 ปี มาเป็น ทุก 4 ปี

โมต์เซเป ระบุเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการปรับปฏิทินฟุตบอลโลกให้สอดคล้องกันมากขึ้น โดยได้หารือร่วมกับ จานนี อินฟานติโน ประธาน ฟีฟ่า และมัทเธียส กราฟสตรอม เลขาธิการ ฟีฟ่า

ทั้งนี้ ซีเอเอฟ ได้ทำการเพิ่มเงินรางวัลแชมป์ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ จาก 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 219.9 ล้านบาท) เป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 314.2 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของการแข่งขัน

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