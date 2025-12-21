ความเคลื่อนไหวของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย หลังพ่ายแบบช็อกแฟนมวยต่อ หลิว เมิงหยาง ในการชกแบบคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คู่เอก ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา โดยไฟต์ดังกล่าว ตะวันฉาย โดนเตะที่ขาก่อนจะทิ้งตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว ซึ่งภายหลังมีรายงานว่าตะวันฉาย บาดเจ็บถึงขั้นขาหัก
ล่าสุด “น้องฟีม” สาวิตา แก้วมาลา ภรรยาของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ได้อัปเดตอาการของตะวันฉาย โดยระบุว่า “อัปเดตข่าวดีค่ะ การผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี หมอยังไม่ให้กลับบ้านนะคะ อีก 2 วัน สามารถกลับมาขึ้นชกได้ แค่รอร่างกายกลับมา 100% อย่างน้อย 7 เดือนไม่เกิน 12 เดือน”