“สโมคกิ้ง” โจ ณัฐวุฒิ ยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทย ประกาศแขวนนวม หลังพ่ายน็อกให้กับ โมฮัมหมัด เซียซารานี ในยกที่ 2 ศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
การตัดสินใจครั้งนี้ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องสาว โดยโจ ณัฐวุฒิให้เหตุผลว่า สภาพร่างกายในปัจจุบันเริ่มไม่ไหว โดยเฉพาะเรื่องสายตาที่มองไม่ดีเหมือนเดิม อีกทั้งยังต้องการเปิดโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ได้ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อแทนตนในอนาคต
สำหรับโจ ณัฐวุฒิ ถือเป็นหนึ่งในนักชกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลัง โดยเฉพาะไฟต์ที่เขาถูกดันขึ้นชกเป็นมวยแทน พบกับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ซึ่งทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมาย
อย่างไรก็ตาม ผลงานในระยะหลังไม่เป็นไปตามที่หวัง โดยโจ ณัฐวุฒิพ่ายแพ้ถึง 4 ไฟต์ติดต่อกัน และในจำนวนนี้เป็นการแพ้น็อกถึง 3 ไฟต์รวด ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่เคยกล่าวถึงสถานการณ์ของเขาไว้ก่อนหน้านี้ ว่า หากนับเฉพาะผลงานในศึก ONE โจ ณัฐวุฒิขึ้นชกทั้งหมด 12 ไฟต์ เอาชนะได้ 4 ครั้ง และแพ้ถึง 8 ครั้ง เป็นการแพ้น็อกถึง 5 ครั้ง มีโอกาสสูงที่ โจ จะเลิกชกหากยังไม่ชนะในศึก ONE ลุมพินี 137