กรรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิดชู เจ็ตสกี เวิลด์คัพ ของแบรนด์ WGP#1 คือต้นแบบไอพีกีฬาไทยที่ก้าวถึงระดับโลกไปแล้ว ขณะที่ศึกระดับโปร กินเตน บอสช์ ยอดนักแข่งเบลเยี่ยมมีคะแนนนำรุ่นเรือยืน ในการแข่งขันวันที่ 4 ของเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “การบินไทย ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ คัพ 2025” ซึ่งรวมการชิงแชมป์ทั้งแชมป์โลก, แชมป์เวิลด์ ซีรีส์ และแชมป์เอเชีย ที่หาดจอมเทียนพัทยา ชลบุรี การแข่งขันวันที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เป็นวันเริ่มต้นของรุ่นระดับมืออาชีพที่มีนักแข่งชั้นนำของโลกลงชิงชัยอย่างมากมาย
ระหว่างการแข่งขันมีช่วงเสวนากันของ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, นายภเชศ จารุมนต์ ผอ. ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และนายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์ WGP#1 ถึงความสำเร็จของวงการเจ็ตสกีไทย ภายใต้โครงการ THAI GP-IP GLOBAL ASCENT “ทรัพย์สินทางปัญญามอเตอร์สปอร์ตไทย ไต่สู่ระดับสู่สากล มีประโยชน์มหาศาล”
พล.ต.อ.เดชณรงค์กล่าวว่าตอนนี้กีฬาเจ็ตสกี และทัวร์นาเม้นต์ชิงแชมป์โลกถือเป็นกีฬานำร่องอันดับ 1 เรื่องเศรษฐกิจการกีฬาของไทย โดยหลังจากที่ปรึกษากับกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลา 6-7 ปี มีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่างๆทำให้เจ็ตสกีไทยเติบโตเหมือนขึ้นทางด่วน จึงอยากให้สมาคมกีฬาอื่นๆเข้าไปปรึกษากับกรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ขณะที่ ผอ. ภเชศ เผยว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากับ WGP#1 ได้ร่วมงานกันมา 6-7 ปี ได้ช่วยเหลือให้เดินธุรกิจอย่างถูกต้อง จนสร้างแบรนด์ระดับโลก เป็นโมเดลเดียวกับโมโต จีพี แม้จะยังมีขนาดที่เล็กกว่า ก็เพราะเราเพิ่งเริ่มเท่านั้นเอง แต่ก็ทำให้ WGP#1 เป็นไอพีกีฬาอันดับ 1 และต้นแบบที่ดีของไทย จึงอยากให้ผู้ประกอบการกีฬาไทยเข้ามาปรึกษาจะได้เห็นโอกาสอย่างมากมาย
ส่วนนายปริเขตกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจนได้ปรึกษากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนทัวร์นาเม้นต์เจ็ตสกีของเราจดลิขสิทธิ์ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลกแล้ว ทั้งในยุโรป, อเมริกา และจีน ตอนนี้เริ่มขายไลเซนซ์ให้ประเทศอื่นๆได้แล้ว ถือเป็นธุรกิจกีฬาไทยที่มีรากฐานแข็งแกร่งต่อสู้กับโลกภายนอกได้
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เจ็ตสกีจิตอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้กับ นายกษิดิศ ธีระประทีป และคณะ, นางสาวอรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ และคณะ, นายนาคร ศิลาชัย และคณะ, นายพงศ์พัฒน์ ศิริสวัสดิ์ และคณะ รวมทั้งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
ด้านการแข่งขันวันแรกของระดับมืออาชีพ รุ่นเรือยืนอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Ski Stock) ทำการแข่งขัน 2 โมโตแรกไปแล้วเป็น ธนวินท์ โมลี ที่มีคะแนนนำร่วมกับ มาติอัส ไรนาส จากเอสโตเนีย ก่อนจะไปลุ้นกันต่ออีก 2 โมโตในวันสุดท้ายของการแข่งขัน
รุ่นเรือนั่งอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Runabout Stock) ราเชด อัลดาวาส จากคูเวตเป็นผู้มีคะแนนนำจาก 1 โมโต ในการแข่งขัน 3 โมโต
รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซีแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am R/A1100 Open) ลวัณกร เมธานิธิกุล ของไทย เข้าที่ 1 ได้หมดใน 2 โมโตแรก ตุนคะแนนนำขาดที่ 120 คะแนนเต็ม
รุ่นสุดยอดเรือยืนของโลก เรือยืนอาชีพกรังด์ปรีซ์ (Pro Ski Grand Prix) กินเตน บอสช์ ตัวเต็งชาวเบลเยี่ยม คว้าชัย 2 โมโตแรก ผ่านครึ่งทางนำห่างที่ 120 คะแนนเต็ม
รุ่นเรือนั่งอาชีพสปอร์ต จีพี (Pro-Am Sport GP) ทีมเจ็ตสกีไทยมี ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ กับ สุภัค เสร็จธุระ คะแนนนำเท่ากันเมื่อผ่าน 2 โมโตแรก
รุ่นสุดยอดเรือนั่ง เรือนั่งอาชีพ จีพี (Pro Runabout GP) โมฮัมหมัด เบอร์บาย่า จากคูเวต ตุนแต้มนำจากการเข้าที่ 1 ในโมโตแรกจาก 3 โมโต
ขณะเดียวกันยังมีเรื่องน่ายินดีกับทีมเจ็ตสกีไทย เมื่อกรรมการมีการเปลี่ยนผลในรุ่นเรือนั่งสปอร์ต จีทีวันอาร์ (Sport GT1R) ให้ วุฒิพงษ์ สุวรรณทองขาว ของไทยเป็นแชมป์มี 209 คะแนน รองแชมป์ โรห์ แทยัง จากเกาหลีใต้ 192 คะแนน และอันดับ 3 เปรม มรุธพงษ์สาธร นักแข่งไทยอีกคน 190 คะแนน ทำให้เจ็ตสกีไทยได้ไป 9 แชมป์โลกจาก 4 วันที่ผ่านมา
การแข่งขันรายการนี้ ร่วมสนับสนุนโดย การบินไทย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สยามวอเตอร์คราฟ, สวนน้ำวานา นาวา, Andamanda Phuket, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, PTT Lubricants, ฟรีด้อม เรซซิ่ง, JETPILOT, WORLD AIR LOGISTICS, โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา, จังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีโลก (IJSBA), สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย (TJSBA), Watercross World by Asian Multi Sports, WGP#1 Waterjet World Grand Prix ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook : JET SKI WORLD SERIES ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป