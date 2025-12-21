การท่าเรือ มีโอกาสถูกปรับแพ้ แม้เอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-0 ในศึก ช้างเอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เนื่องจากมีช่วงเวลาหนึ่งส่งนักเตะโควตาต่างชาติลงสนามเกินที่ระเบียบกำหนด
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงนาที 79 เมื่อการท่าเรือ เปลี่ยนตัวส่ง มาเธอุส ลินส์ ลงสนามแทน พีฬาวัช อรรคธรรม ส่งผลให้ในขณะนั้น ทีมมีนักเตะต่างชาติอยู่ในสนามรวม 6 คน ประกอบด้วย เรบิน ซูลาก้า, โนโบรุ ชิมูระ, กาก้า เมนเดส, ลูคัส โตคันตินส์, บรายาน เปเรีย และมาเธอุส ลินส์
ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ ในหัวข้อ การแข่งขัน ข้อ 7.7 ระบุว่า สโมสรจากไทยลีก 1 สามารถส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติทั่วไปลงสนามได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน (สามารถเปลี่ยนต่างชาติลงมาทดแทนกันได้) และสามารถเพิ่มนักเตะต่างชาติสัญชาติอาเซียนได้อีก ไม่เกิน 2 คน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศเรื่องการผิดระเบียบและการลงโทษแต่อย่างใด