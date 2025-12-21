RWS เผยเงื่อนไขแจกโบนัส ศึก R80 นัดใหญ่ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน

3 ซูเปอร์ไฟต์ (แดเนียล vs เพชรมรกต , เจริญสุข vs โอซากิ , เพชรศิลา vs ขุนศึกน้อย)

-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 1,600,000

-ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 1,500,000 บาท

-ถ้าชนะคะแนน = 500,000 บาท

-โบนัสชกดุเดือด สำหรับทั้งสองฝ่าย 3 คู่นี้ = 250,000 *เมื่อชนะคะแนนเท่านั้น

คู่ แสงมณี vs สมรักษ์น้อย

-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 950,000

-ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 850,000 บาท

-ถ้าชนะคะแนน = 150,000 บาท

-โบนัสชกดุเดือด= 100,000 *เมื่อชนะคะแนนเท่านั้น

พรีลิมคู่ ฤทธิ์เทวดา vs อเล็กเซย์

-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 600,000

ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 500,000 บาท

พรีลิม 3 คู่แรก (เพชรเอเชีย บางแสนไฟต์คลับ vs เซบาสเตียน เคก , น่ารัก vs เพชรกิตติ , คาร์ล ทานเนี่ยน vs ซุปเปอร์ชับ บางแสนไฟต์คลับ)

-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 350,000

ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 250,000 บาท

นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่โบนัสจะแตกสูงถึง 8 ล้านบาท ในศึก R80 นัดประวัติศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน งานนี้ RWS อัดยาแรงมาก รอลุ้นกันได้เลยว่าคืนนั้นใครจะสมหวังกับโบนัสก้อนโต เสาร์ที่ 27 ธ.ค.นี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
9

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้