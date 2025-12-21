RWS เผยเงื่อนไขแจกโบนัส ศึก R80 นัดใหญ่ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน
3 ซูเปอร์ไฟต์ (แดเนียล vs เพชรมรกต , เจริญสุข vs โอซากิ , เพชรศิลา vs ขุนศึกน้อย)
-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 1,600,000
-ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 1,500,000 บาท
-ถ้าชนะคะแนน = 500,000 บาท
-โบนัสชกดุเดือด สำหรับทั้งสองฝ่าย 3 คู่นี้ = 250,000 *เมื่อชนะคะแนนเท่านั้น
คู่ แสงมณี vs สมรักษ์น้อย
-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 950,000
-ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 850,000 บาท
-ถ้าชนะคะแนน = 150,000 บาท
-โบนัสชกดุเดือด= 100,000 *เมื่อชนะคะแนนเท่านั้น
พรีลิมคู่ ฤทธิ์เทวดา vs อเล็กเซย์
-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 600,000
ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 500,000 บาท
พรีลิม 3 คู่แรก (เพชรเอเชีย บางแสนไฟต์คลับ vs เซบาสเตียน เคก , น่ารัก vs เพชรกิตติ , คาร์ล ทานเนี่ยน vs ซุปเปอร์ชับ บางแสนไฟต์คลับ)
-ถ้าน็อกด้วยอาวุธแม่ไม้มวยไทย (ฤๅษีบดยา , ศอกกลับ , เข่าลอย , จระเข้ฟาดหาง) = 350,000
ถ้าชนะน็อกด้วยอาวุธปกติ = 250,000 บาท
นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่โบนัสจะแตกสูงถึง 8 ล้านบาท ในศึก R80 นัดประวัติศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน งานนี้ RWS อัดยาแรงมาก รอลุ้นกันได้เลยว่าคืนนั้นใครจะสมหวังกับโบนัสก้อนโต เสาร์ที่ 27 ธ.ค.นี้