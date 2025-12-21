ประสบความสำเร็จเกินคาด! นักวิ่งกว่า 1.1 หมื่นคนจาก 30 ประเทศทั่วโลก ตบเท้าร่วมวิ่ง Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 จัดอย่างใหญ่ส่งท้ายปี “คริสเตียน มาร์ติเนซ” ปอดเหล็กจากสเปน สังกัด ดีแคทลอน ครองแชมป์โอเวอร์ออล ส่วน “ครูต้น” มงคล แก้วตา เป็นนักวิ่งคนไทยที่ทำผลงานดีที่สุด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังรันริโอ พร้อมภาคี ภาครัฐและเอกชนกว่า 10 องค์กรร่วมจัดการแข่งขันเทศกาลวิ่งมาราธอนกลางคืนสุดยิ่งใหญ่ในรายการ Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ปีที่ 8 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย จัดอย่างยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปี ออกสตาร์ทจากหอนาฬิกาหลวง ถนนสนามไชย และเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้า บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568

บรรยาศในการแข่งขันมีนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมกันอย่างคึกคักกว่า 11,000 คน ทั้งในระยะ 21.1 กม. และ 10 กม. บนเส้นทางที่จะได้สัมผัสแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ถือเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครให้เหล่านักวิ่งได้สัมผัสมุมมองใหม่ของเกาะรัตนโกสินทร์ และเป็นการวิ่งผ่าน “หัวใจของกรุงเทพฯ” พร้อมคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท

โดยบรรดาเหล่านักวิ่งออกสตาร์ทจากหอนาฬิกาหลวง ถนนสนามไชย และผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เจดีย์ภูเขาทอง โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมุ่งตรงสู่เส้นชัยที่เสาชิงช้า บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ การแข่งขันยังขึ้นแท่นอีเวนต์วิ่งถนนมาตรฐานโลก และได้รับรอง World Athletics Road Race Label จาก World Athletics (WA) และได้รับการันตีเส้นทางการวิ่งที่ได้รับการวัดและรับรองตามมาตรฐานสากลจาก Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) อีกด้วย

ในส่วนของผลการแข่งขันไฮไลต์ออยู่ที่ระยะ 21.1 กม. เส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลัง อันดับ 1 โอเวอร์ออลเป็นของ คริสเตียน มาร์ติเนซ นักวิ่งจากสเปน สังกัด ดีแคทลอน ทำเวลาได้ 1.08.05 ชั่วโมง ส่วนนักวิ่งชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ “ครูต้น” มงคล แก้วตา รั้งอันดับ 3 โอเวอร์ออล์ ด้วยเวลา 1.14.09 ชั่วโมง

“Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025” ในปีนี้ไม่ใช่เป็นแค่งานวิ่ง แต่คือการเคลื่อนไหวของคนยุคใหม่ ด้วยการเปิดบางกอกด้วยมุมใหม่ ภายใต้ธีมดีไซน์โมเดิร์น บ่งบอกตัวตนและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สมกับเป็นเมืองมหานครของโลก พร้อมกับ Official Race Kit ระยะ 21.1 กม. คอนเซ็ปต์ใหม่สุดเท่ “BKK NEW FACE” ที่จะปลุกพลังนักวิ่งให้ตื่นเต็มสปีด และ “Finisher T-Shirt” ที่ไม่ใช่แค่เสื้อ Finisher ธรรมดา แต่คือเสื้อที่ประกาศตัวตนใหม่ของนักวิ่งยุคนี้ รวมทั้ง “YAK” Awaken Medal เหรียญยักษ์ในตำนาน

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก BKKmidnightmarathon (https://www.facebook.com/BKKmidnightmarathon/?locale=th_TH)

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Footage : ผลการแข่งขันวิ่ง Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025

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