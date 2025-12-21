คริสโต โปปอฟ และอัน เซ-ยอง คว้าแชมป์แบดมินตันชาย และหญิงเดี่ยวรายการใหญ่ส่งท้ายปี เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025
การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปี บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว ฉี ยู่ฉี มืออันดับ 1 ของโลกจากจีน พบกับ คริสโต โปปอฟ มืออันดับ 8 ของโลกจากฝรั่งเศส ผลปรากฏว่า โปปอฟ ล้มยักษ์เอาชนะไป 2-0 เกม 21-19 และ21-9 คว้าแชมป์ไปครอง และสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันจากฝรั่งเศสคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้สำเร็จ
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว อัน เซ-ยอง มืออันดับ 1 ของโลกจากเกาหลีใต้ พบกับ หวัง ซี่ยี่ มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน ผลปรากฏว่า อัน เซ-ยอง เอาชนะไป 2-1 เกม 21-13, 18-21 และ21-10 สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการที่ 11 ของปี 2025 เทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ เคนโตะ โมโมตะ เคยทำไว้ในปี 2019
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจ ประเภทคู่ผสม เจียง เจิ้งปัง กับ เว่ย หย่าซิน คู่มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน ชนะ เฝิง หยางเจ๋อ กับ หวง ตงปิง คู่มืออันดับ 1 ของโลกเพื่อนร่วมชาติ 2-1 เกม 21-12 และ 21-17
ประเภทหญิงคู่ แบ็ก ฮา-นา กับ ลี โซ-ฮี คู่มืออันดับ 7 ของโลกจากเกาหลีใต้ ชนะ ยูกิ ฟูกูชิมะ กับ มายุ มัตสึโมโต คู่มืออันดับ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น 21-17 และ21-11
ประเภทชายคู่ คิม วอน-โฮ กับ ซอ ซึง-แจ คู่มืออันดับ 1 ของโลกจากเกาหลีใต้ ชนะ เหลียง เหว่ยเกง กับ หวัง ฉาน คู่มืออันดับ 5 ของโลกจากจีน 21-18 , 21-14