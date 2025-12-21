แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดนทีเด็ดของ มอร์แกน โรเจอร์ส ที่ยิงคนเดียวสองประตูส่งผลให้บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2 ชวดแซง ลิเวอร์พูล ขึ้นอันดับ 5 ตารางพรีเมียร์ลีก

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา เปิดสนาม วิลลา พาร์ก รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส และโอลลี วัตกินส์ ลงสนามด้านทีมเยือนจัด บรูโน แฟร์นานเดส, มาเตอุส คุนญา และเบนยามิน เชชโก นำทัพ

Soccer Football – Premier League – Aston Villa v Manchester United – Villa Park, Birmingham, Britain – December 21, 2025 Aston Villa’s Morgan Rogers scores their second goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY.

 

ผลปรากฏว่า แมนฯ ยูไนเต็ด บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2 โดยเกมนี้เจ้าถิ่นได้สองประตูจาก มอร์แกน โรเจอร์ส นาที 45 และ57 ส่วนทีมเยือนได้จาก มาเตอุส คุนญา นาที 45+3

Soccer Football – Premier League – Aston Villa v Manchester United – Villa Park, Birmingham, Britain – December 21, 2025 Manchester United’s Matheus Cunha celebrates scoring their first goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY.

 

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปีศาจแดง” หยุดอยู่ที่ 26 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 7 ตารางส่วน “สิงห์ผงาด” มีเพิ่มเป็น 36 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 3 ตารางทว่าทำแต้มตามหลัง อาร์เซนอล จ่าฝูงเพียง 3 คะแนนเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง