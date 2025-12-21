แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดนทีเด็ดของ มอร์แกน โรเจอร์ส ที่ยิงคนเดียวสองประตูส่งผลให้บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2 ชวดแซง ลิเวอร์พูล ขึ้นอันดับ 5 ตารางพรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา เปิดสนาม วิลลา พาร์ก รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส และโอลลี วัตกินส์ ลงสนามด้านทีมเยือนจัด บรูโน แฟร์นานเดส, มาเตอุส คุนญา และเบนยามิน เชชโก นำทัพ
ผลปรากฏว่า แมนฯ ยูไนเต็ด บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2 โดยเกมนี้เจ้าถิ่นได้สองประตูจาก มอร์แกน โรเจอร์ส นาที 45 และ57 ส่วนทีมเยือนได้จาก มาเตอุส คุนญา นาที 45+3
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปีศาจแดง” หยุดอยู่ที่ 26 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 7 ตารางส่วน “สิงห์ผงาด” มีเพิ่มเป็น 36 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 3 ตารางทว่าทำแต้มตามหลัง อาร์เซนอล จ่าฝูงเพียง 3 คะแนนเท่านั้น