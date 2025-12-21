โมร็อกโก เจ้าภาพเอาชนะ โกโมโรส ไม่ยาก 2-0 ในเกมนัดเปิดสนามของศึกฟุตบอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ 2025
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกา หรือ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025 ที่ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เป็นเกมนัดเปิดสนามในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ ระหว่าง โมร็อกโก เจ้าภาพกับ โกโมโรส ที่สนามปรินซ์ มูเลย์ อับเดลลาห์ สเตเดียม
โดยก่อนเกมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นได้มีการแสดงพิธีเปิดที่อลังการไปด้วยแสง-สี-เสียงท่ามกลางผู้ชมเต็มสนามที่เข้ามาเต็มสนาม
ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่า โมร็อกโก เอาชนะไป 2-0 โดยได้ประตูจาก บราฮิม ดิอาซ นาที 55 และอายูบ เอล คาบี นาที 74