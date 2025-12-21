โมร็อกโก เจ้าภาพเอาชนะ โกโมโรส ไม่ยาก 2-0 ในเกมนัดเปิดสนามของศึกฟุตบอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ 2025

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกา หรือ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025 ที่ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เป็นเกมนัดเปิดสนามในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ ระหว่าง โมร็อกโก เจ้าภาพกับ โกโมโรส ที่สนามปรินซ์ มูเลย์ อับเดลลาห์ สเตเดียม

Performers take part in the opening ceremony of the Africa Cup of Nations and the opening group A soccer match between Morocco and Comoros in Rabat, Morocco, Sunday, Dec. 21, 2025. (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

 

โดยก่อนเกมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นได้มีการแสดงพิธีเปิดที่อลังการไปด้วยแสง-สี-เสียงท่ามกลางผู้ชมเต็มสนามที่เข้ามาเต็มสนาม

Morocco’s Brahim Abdelkader Díaz celebrates after scoring during the Africa Cup of Nations group A soccer match between Morocco and Comoros in Rabat, Morocco, Sunday, Dec. 21, 2025. (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

 

ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่า โมร็อกโก เอาชนะไป 2-0 โดยได้ประตูจาก บราฮิม ดิอาซ นาที 55 และอายูบ เอล คาบี นาที 74

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