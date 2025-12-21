ผลฟุตบอล 21 ธันวาคม 2568 บาร์เซโลนา บุกชนะ บียาร์เรอัล ด้าน บาเยิร์น มิวนิก ถล่ม ไฮเดนไฮม์ และแอสตัน วิลลา คว้าชัยเหนือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ผลฟุตบอล 21 ธันวาคม 2568

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

แอสตัน วิลลา 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

ไมนซ์ 0-0 ซังต์ เพาลี

ไฮเดนไฮม์ 0-4 บาเยิร์น มิวนิก

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

กายารี 2-2 ปิซา

ซาสซูโอโล 0-1 โตริโน

ฟิออเรนตินา 5-1 อูดิเนเซ

เจนัว 0-1 อตาลันตา

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

กิโรนา 0-3 แอตเลติโก มาดริด

บียาร์เรอัล 0-2 บาร์เซโลนา

เอลเช 4-0 ราโย บาเยกาโน

เรอัล เบติส 4-0 เคตาเฟ

ฟุตบอลแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025

โมร็อกโก 2-0 โกโมโรส

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