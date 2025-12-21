ผลฟุตบอล 21 ธันวาคม 2568 บาร์เซโลนา บุกชนะ บียาร์เรอัล ด้าน บาเยิร์น มิวนิก ถล่ม ไฮเดนไฮม์ และแอสตัน วิลลา คว้าชัยเหนือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลฟุตบอล 21 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แอสตัน วิลลา 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
ไมนซ์ 0-0 ซังต์ เพาลี
ไฮเดนไฮม์ 0-4 บาเยิร์น มิวนิก
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
กายารี 2-2 ปิซา
ซาสซูโอโล 0-1 โตริโน
ฟิออเรนตินา 5-1 อูดิเนเซ
เจนัว 0-1 อตาลันตา
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
กิโรนา 0-3 แอตเลติโก มาดริด
บียาร์เรอัล 0-2 บาร์เซโลนา
เอลเช 4-0 ราโย บาเยกาโน
เรอัล เบติส 4-0 เคตาเฟ
ฟุตบอลแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ 2025
โมร็อกโก 2-0 โกโมโรส