ปีพุทธศักราช 2568 กำลังจะผ่านพ้นไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกับการต้อนรับศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึง หวังว่าสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ จะมาเยือนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสด และประชาชนคนไทยทุกท่านให้ได้หน้าชื่นตาบาน
ฟุตบอลไทยเป็นปีที่ดูกระท่อนกระแท่นไร้ความสำเร็จที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแทบจะทุกชุด เริ่มต้นจากทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่ การพลาดแชมป์ถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่จ.กาญจนบุรี ต้องยอมรับเสียหายไม่น้อยแม้ทีมที่ไทยแพ้คืออิรักซึ่งกำลังเล่นฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย อยู่ในขณะนั้น แต่ว่ารูปแบบการเล่นไม่เข้าตาแฟนบอล ตามมาด้วยการต้องลุ้นเหนื่อยในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก จนเป็นที่มาของการสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นพ้นตำแหน่ง พร้อมกับประกาศแต่งตั้งแอนโธนี ฮัดสัน ประธานเทคนิคทีมชาติชาวอังกฤษ-อเมริกันขึ้นรับตำแหน่งแทน ท่ามกลางกระแสดราม่าหนัก
นอกจากทีมชายชุดใหญ่แล้ว ความล้มเหลวยังตามรังควานฟุตบอลทีมชาติไม่เลิก ยกตัวอย่างฟุตบอลหญิงที่พลาดการเล่นฟุตบอลโลก 2027 แบบไม่มีลุ้น จนกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างฟูโตชิ อิเคดะ ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ พร้อมกับดึง “โค้ชหนึ่ง”หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้พาแข้งสาวไปฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย 2 สมัย มาขัดตาทัพแทน กระนั้นก็ดีสาวไทยกลับพลาดเหรียญทองซีเกมส์ในบ้านตัวเองจบด้วยการคว้าเพียงเหรียญทองแดง
ขณะที่ทีมชายรุ่น 23 ปี แม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มและได้สิทธิ์เล่นรอบสุดท้าย แถมทีมชุดนี้ยังวางเป้าหมายคือการทวงแชมป์ซีเกมส์รอบ 8 ปี แต่สุดท้ายจบอย่างชอกช้ำด้วยการแพ้เวียดนามคาบ้านได้เหรียญเงินปลอบใจในซีเกมส์
ย้ายลงไปสนามเล็กอย่างฟุตซอลเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยผิดมาตรฐานอย่างไม่น่าเชื่อ ฟุตซอลหญิงไทยที่ก้าวไปถึงรองแชมป์เอเชีย และได้เล่นฟุตซอลโลก รอบสุดท้าย ที่ฟิลิปปินส์กลับแพ้อินโดนีเซียที่เพิ่งหัดเล่นฟุตซอลได้ไม่นานจบด้วยเหรียญทองแดงซีเกมส์ เช่นเดียวกับฟุตซอลชายที่ยับเยินสุดๆ แพ้อินโดนีเซียขาดลอย 1-6 จบด้วยเหรียญเงินซีเกมส์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยไม่ได้ทองมหกรรมกีฬาอาเซียน
เมื่อมองตามที่เห็นต้องยอมรับตามตรงว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาคมกีฬาอันดับต้นๆ ที่ทำผลงานน่าผิดหวังมากที่สุดในซีเกมส์ครั้งที่ 33
อย่างไรก็ตาม ยังพอเห็นเค้าลางที่ดีอยู่บ้างของฟุตบอลไทยภายใต้การบริหารงานของ “มาดามแป้ง”นวลพรรณ ล่ำซำ ในฐานะนายกสมาคม เพราะระดับเยาวชนนักเตะไทยผลงานน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายรุ่นไม่เกิน 17 ปีคว้าตั๋วรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ฟุตบอลหญิงรุ่นไม่เกิน 17 ปีได้สิทธิ์เล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย 2026 และฟุตบอลหญิงรุ่นไม่เกิน 20 ปีได้สิทธิ์เล่นชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย พร้อมทั้งคว้าแชมป์อาเซียน
นอกจากนี้สมาคมฟุตบอลไทยยังได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ จากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันถือว่าการบริหารงานสมาคมนั้นเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
สำหรับปีหน้าพ.ศ.2569 ฟุตบอลไทยยังมีคิวลงแข่งให้แฟนบอลได้ติดตามเชียร์ตลอดทั้งปี ได้แต่หวังว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นในปีนี้จะเป็นตัวอย่างให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถอดบทเรียนไปปรับแก้ เพื่อแฟนบอลยิ้มออกบ้าง ไม่ใช่ต้องลุ้นเหนื่อยดึงดราม่าเหมือนเคย