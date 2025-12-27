นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ออกมาเผยถึงโอกาสที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-30 กรกฎาคม 2028 ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอแลชิงแชมป์เอเชีย ในปี 2026 เราได้สินธิ์ทั้งทีมชายและทีมหญิง เป็นตัวแทนของอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมหญิงได้สิทธิ์อยู่แล้ว เนื่องจากเราแข่งขันระดับโลกอยู่แล้ว ซึ่งอาเซียนจะมีทีมชาติไทย, เวียดนาม และจะมี อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ทีมในปีหน้า
“ปีหน้า ในการแข่งขันชิงวแชมป์เอเชีย จะมีความพิเศษเนื่องจากแชมป์เอเชีย จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2027 ไปในตัว ทำให้ความเข้มข้นมันเริ่มตั้งแต่ขอเป็นเข้าภาพจัดการแข่งขัน ทีมชายจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่น ขณะที่ทีมหญิงจะไปแข่งขันที่จีน”
“สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวชาติไทย แน่นอนว่าชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ข้องค้างหนัก แต่เราก็เป็น 1 ใน 3 ประเทษที่เคยคว้าแชมป์เอเชียมา ด้วยศักยภาพของเราก็มีความสามารถที่จะคว้าแชมป์เอเชียได้ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามให้มากที่สุดเนื่องจากนี้คือโอกาสที่จะส่งเราไปให้ถึงโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังไปไม่ถึง
“นอกจากการเป็นแชมป์เอเชียแล้ว ยังมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะใช้อันดับโลกคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกได้ ซึ่งปีหน้าเราก็หวังว่าจะขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 12 หรือ 13 ของโลกอีกครั้ง ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้ ไม่ควรจะต่ำกว่านี้”
สำหรับโควตาวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ มีทั้งหมด 12 ชาติ แบ่งเป็นแชมป์ทวีป 5 ชาติ, อันดับโลก 1-3 รวม 3 ชาติ , อันดับ 1-3 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รวม 3 ทีม และ เจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา