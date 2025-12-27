“โจ้หลังเท้า” พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ คณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมตะกร้อทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ออกมาเปิดเผยว่า ผลงานทั้งหมดเป็นเรื่องของกีฬา ความจริงเราก็ต้องกลับไปแก้ไข ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้พัฒนาขึ้นมาได้ดี เขามองเราเป็นเป้าหมายที่ต้องโค่น ในส่วนของเราก็คงต้องมีการประชุมวางแผนภายในสมาคมเร็วๆนี้ เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงให้ได้เร็วที่สุด เนื่องจากเอเชียนเกมส์ก็ใกล้เข้ามาแล้ว
“เราต้องเริ่มสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ขึ้นมา ต้องกล้าให้โอกาสดาวรุ่งได้เก็บประสบการณ์ ดึงตัวที่มีแววเด่นเข้ามาซ้อมกับทีมชาติมากขึ้น ที่ผ่านมาข้อจำกัดของเราคือเราสามารถเก็บตัวได้เพียงแค่ 24 คนเท่านั้น แต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีกับทีม อย่างสมัยก่อนมีทีมเอ ทีมบี ทีมเอพลาดก็ยังมีทีมบี เข้ามาแทนได้ทันที แต่สมัยนี้เปลี่ยนไป”
“ในเอเชียนเกมส์ คู่แข่งจะเพิ่มขึ้นมาอีก อย่างเกาหลีใต้ก็เป็นทีมที่น่ากลัว เชื่อว่าหากเราได้เตรียมทีมดีๆ เราจะสามารถคว้าแชมป์ได้ จริงๆเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะ แต่มันเป็นตะกร้อ ที่จะพลาดไม่ได้เท่านั้น ก็เข้าใจได้ แถมเป็นในบ้านเราด้วย แต่ถ้ามองในแง่ดี การที่เราพลาดแชมป์ในวันนี้ ในอนาคตการที่เราจะไปแข่งขันรายการใหญ่ๆอย่างเอเชียนเกมส์ เราก็จะมีอารมณ์อยากที่จะไปแก้มือ อยากไปล้างแค้น อย่างที่จะเอาคืน ดังนั้นนักกีฬาก็จะมุ่งมั่นซ้อมหนักมากขึ้น”