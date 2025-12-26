โจนาธาน สิริศักดิ์ดา ประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติของ สปป.ลาว ตั้งเป้าจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตทั้งหมด 30 เหรียญทอง ในซีเกมส์ ปี 2031
กีฬาอีสปอร์ต ได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งแรก เมื่อปี 2019 ที่ฟิลิปปินส์ และยังคงถูกเลือกมาใช้ทำการแข่งขันต่อเนื่อง จนถึงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เพิ่งเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมปี 2025
ล่าสุดทาง โจนาธาน สิริศักดิ์ดา ประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติของ สปป.ลาว ออกมาเปิดเผยถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในซีเกมส์ ครั้งที่ 36 ที่สปป.ลาว มีกำหนดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี 2031
ซึ่งทางประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาว ตั้งเป้าว่าอยากให้มีการชิงชัยกันราว 30 เหรียญทอง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ชาติสมาชิกในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสในการลุ้นเหรียญรางวัลติดมือกันไปมากขึ้น
โดยแนวทางในการจัดการแข่งขัน 30 เหรียญทองนั้น จะเป็นการนำเกมบางเกมมาแบ่งแยกเป็นประเภทย่อย เหมือนกับที่ทางสปป.ลาว เคยทำมาแล้ว ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภายในประเภทของพวกเขา
ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันเกม Mobile Legends Bang Bang ซึ่งในซีเกมส์ ที่ประเทศไทย มีชิงชัยกัน 2 เหรียญทอง จากประเภททีมชาย และประเภททีมผสม
แต่ในการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาแห่งชาติของสปป.ลาว นั้น ได้มีการแบ่งประเภทย่อยเพิ่มเติมไปอีก ให้มีทั้งประเภททีมผสม, ประเภทบุคคลชาย และ บุคคลหญิง (แข่งแบบดวลตัวต่อตัว)
ขณะเดียวกันทาง โจนาธาน สิริศักดิ์ดา ยังมีเป้าหมายที่ทำให้การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมส์ ครั้งที่ 36 ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันธรรมดา แต่จะมีในส่วนของโซนเลานจ์ ของทั้งนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ รวมถึงสื่อมวลชนจากแต่ละประเทศได้มีโซนที่สามารถมาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชาติในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าว่าจะเริ่มเดินหน้าแผนงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต ในซีเกมส์ ที่สปป.ลาว ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2026 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีระยะเวลาราว 5 ปีในการเตรียมตัวเจ้าภาพ และเจ้าตัวพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ออกมาดีที่สุด