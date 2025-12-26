หลังจากทีมตะกร้อชายของไทยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยประเภททีมชายพ่ายคู่ปรับ “เสือเหลือง” มาเลเซีย ชวดแชมป์ในรอบ 34 ปี ส่วนทีมเดี่ยว และ 4 คน พ่ายเวียดนามตกรอบรองชนะเลิศทั้ง 2 ประเภทนั้น

“โค้ชกมล” นายกมล ตันกิมหงษ์ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทยผู้เคยทำทีมฟาดได้ครองเจ้ากีฬาตะกร้อมากว่า 20 ปี เปิดเผยว่า ตนไม่ได้ติดตามชมเกมตลอดทัวร์ทาร์นาเมนต์เพราะติดภารกิจส่วนตัว แต่คาดว่าทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทีมงานโค้ช หรือนักกีฬาจะออกมาชี้แจงในภายหลังถึงภาพรวมของนักกีฬาทั้งหมด ซึ่งต้องการฟังถึงเรื่องสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจนักกีฬาเป็นหลัก ยอมรับว่าเสียดายที่ตะกร้อชายทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลย โดยแพ้ทางเวียดนาม กับมาเลเซียทั้งในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แต่เชื่อว่าอย่างไรก็ตามเซปักตะกร้อทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีมเดี่ยวชาย ทีมชุดชาย และทีม 4 คน จะกลับมายิ่งใหญ่ได้แน่นอนในอนาคต

“โค้ชกมล” กล่าวต่อไปว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เกิดจากองค์ประกอบหลายด้านที่หลอมรวมกัน ซึ่งต่อจากนี้สมควรแก้ไขเรื่องระบบสวัสดิการนักกีฬาให้ดีขึ้น อีกทั้งระยะเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน และที่สำคัญคือ การเตรียมทัพนักกีฬาสำรองเพื่อทดแทนทีมหลักที่อาจเกิดอาการบาดเจ็บหรือโรยราไป แต่ในส่วนวิธีจัดการภายในเรื่องรูปแบบการเล่น ตนไม่สามารถวิจารณ์ออกไปได้เพราะปัจจุบันไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานแล้ว

“เวลามีแมตช์แข่งขันนักกีฬาไม่ได้อยู่ซ้อมร่วมกัน แต่สโมสรจะมาปล่อยตอนที่จะมีแมตช์แข่งขันเลย โดยที่ไม่มีเวลาได้เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันมาก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าขากันในการเล่นทั้งตัวเสิร์ฟ ตัวชง และตัวฟาด”

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