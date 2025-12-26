สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย หรือ TESF จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ OBEC ASEAN ESPORTS HIGH SCHOOL 2025 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับอาเซียน พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 305,000 บาท

สำหรับ การแข่งขันรายการ OBEC ASEAN ESPORTS HIGHSCHOOL 2025 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาอีสปอร์ตอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการปลูกฝังวินัย การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นเวทีต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการขับเคลื่อนโครงการ

สำหรับการแข่งขันในปี พ.ศ. 2568 นี้ กำหนดจัดการแข่งขันใน 2 ประเภทเกม ได้แก่
1. Mobile Legends: Bang Bang (ประเภททีม)
2. eFootball Mobile (ประเภทบุคคล)
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. มีอายุระหว่าง 15–18 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2554)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องไม่ติด 0, ร, มส.
4. ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัดให้เป็นตัวแทน โดยต้องแนบเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ obec_asean_certificate.pdf
***กรณีผู้สมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
5. ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน
ซึ่งออกโดยสถานศึกษาต้นสังกัด ในวันที่ทำการแข่งขัน
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ OBEC ASEAN ESPORTS HIGH SCHOOL 2025 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
1. ผู้ชนะการแข่งขันในรอบ Grand Final จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียน ณ ประเทศในกลุ่มอาเซียน (รายละเอียดประเทศเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
2. ผู้เข้าแข่งขันเกม Mobile Legends: Bang Bang ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 40 ทีมสุดท้าย จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาอีสปอร์ตและทักษะแห่งอนาคต ในรูปแบบออนไซต์ (รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

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