สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย หรือ TESF จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ OBEC ASEAN ESPORTS HIGH SCHOOL 2025 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับอาเซียน พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 305,000 บาท
สำหรับ การแข่งขันรายการ OBEC ASEAN ESPORTS HIGHSCHOOL 2025 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาอีสปอร์ตอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการปลูกฝังวินัย การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นเวทีต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการขับเคลื่อนโครงการ