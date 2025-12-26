เสียงเฮจากอัฒจันทร์และจังหวะควบม้าที่พุ่งทะยานกลางสนาม คือภาพสะท้อนของความสำเร็จที่ทีมกีฬา ขี่ม้าโปโล ทีมชาติไทยรอคอยมาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ เมื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปิดฉากลงด้วยผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของกีฬาขี่ม้าโปโลไทยบนเวทีอาเซียน
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน หากแต่เป็นผลลัพธ์ของความอดทน การวางแผนระยะยาว และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 21 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
เส้นทางที่ต้องใช้เวลา
กีฬาขี่ม้าโปโลถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์เป็นครั้งแรกในปี 2007 โดยทีมชาติไทยเริ่มต้นเส้นทางด้วยเหรียญทองแดง ก่อนจะขยับขึ้นคว้าเหรียญเงินในซีเกมส์ 2017 และในที่สุด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 บนแผ่นดินไทย ได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญ เมื่อทีมชาติไทยคว้า เหรียญทองจากประเภท Handicap 2–4 Goals ซึ่งเป็น เหรียญทองซีเกมส์เหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย พร้อมกับ เหรียญเงินจากประเภท Handicap 4–6 Goals ซึ่งเป็นระดับการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มข้น
เบื้องหลังผลงานระดับสูง
ผลงานดังกล่าวเกิดจากการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งการพัฒนานักกีฬา การดูแลและคัดเลือกม้า การส่งนักกีฬาไปเก็บประสบการณ์ในต่างประเทศ อาทิ อาร์เจนตินา และอังกฤษ ตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการมาใช้ควบคู่กับการดูแลม้าอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมสัตวแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน บทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังสะท้อนถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สนามแข่งขัน และการบริหารจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ที่ได้รับการยึดถืออย่างเคร่งครัด
มุมมองจากผู้อยู่เบื้องหลัง
นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ผลงานในซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ได้มาจากการเตรียมทีมระยะสั้น แต่เป็นผลจากการวางรากฐานมาหลายปี ทั้งในด้านนักกีฬา ม้า บุคลากร และมาตรฐานการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกีฬาขี่ม้าโปโลไทยในระดับภูมิภาค”
ชัยชนะที่มีความหมายทางใจ
ในฐานะกัปตันทีมชาติไทย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา มองความสำเร็จครั้งนี้มากกว่าเหรียญรางวัล “เหรียญทองครั้งนี้คือสิ่งที่ทีมรอคอยมานาน และสำหรับผม มันคือการได้สานต่อความตั้งใจของคุณพ่อ ที่เชื่อมั่นว่ากีฬาขี่ม้าโปโลไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกล หากมีความต่อเนื่องและจริงจัง”
เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันในซีเกมส์ครั้งนี้ต้องอาศัยมากกว่าพละกำลัง หากแต่เป็นความเข้าใจระหว่างนักกีฬาและม้า การตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน และการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง โดยการได้แข่งขันต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยในฐานะเจ้าภาพ ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญของนักกีฬาทุกคน
มากกว่าเหรียญรางวัล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คือสัญญาณสำคัญของอนาคตกีฬาขี่ม้าโปโลไทย ทั้งในแง่การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ การขยายฐานนักกีฬา และการเปิดโอกาสให้กีฬาชนิดนี้เข้าถึงได้มากขึ้น ผ่านสโมสรและคอมมูนิตี้ที่เปิดกว้าง
จากความรักในกีฬา สู่ระบบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุด หากแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของกีฬาขี่ม้าโปโลไทยบนเส้นทางเวทีอาเซียนและระดับนานาชาติ
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