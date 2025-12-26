นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนประจำปี 2568

ภายในงานมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ,นายธัชนาถ ทองประกอบ. รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน

โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้บริหาร กกท. ทั้ง 5 ภาค และปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้กับ กกท.ทั่วประเทศ

นายอรรถกร กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการกีฬาแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับรากฐาน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ก่อนที่นักกีฬาจะก้าวไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ จำเป็นต้องได้รับโอกาส เครื่องมือ และอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม“

”การจัดงานมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนในวันนี้ จึงมิใช่เพียงการมอบอุปกรณ์เท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาส และวางรากฐานในการค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่จากทุกภูมิภาค อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต”

 

“ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการกีฬาไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”

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