โครงการ Thai Domestic Power (โครงการส่งเสริมที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งใช้ “กีฬา” เป็นกลไกในการพัฒนา “คน” สร้างโอกาส และต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) และสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชนไปจนถึงเวทีนานาชาติ
ภายใต้โครงการ Thai Domestic Power ได้กำหนดชนิดกีฬาหลักในการพัฒนา จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, แบดมินตัน, เทควันโด, กอล์ฟ, อีสปอร์ต และวอลเลย์บอล พร้อมยกระดับ มวยไทย เป็นกีฬานำร่อง โดยมีเป้าหมายสร้างโอกาสสู่ระดับท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดโอกาศให้กับระดับยุวชน และเยาวชน ไม่เพียงมุ่งสู่ความสำเร็จในการฝึกอบรม แต่ยังสร้างเวทีแข่งขัน ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างกีฬา และการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค ควบคู่กับการส่งเสริม Sports Tourism ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
หนึ่งในโครงการกีฬาที่สำคัญ Thai Domestic Power Football คือ โครงการพัฒนาด้านฟุตบอลยุวชน FA Grassroots (ยุวชน รากหญ้า) ระดับอายุ 6-12 ปี และ Youth national tournament (ยูธ ทัวร์นาเมนท์ระดับประเทศ) ในระดับเยาวชนทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 13 15 และ 17 ปี ครอบถึงกลุ่มผู้สนใจ นักกีฬ่าท้องถิ่น และสโมสรในลีกอาชีพ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายหลักในการ ค้นหา พัฒนา และต่อยอดให้ได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อสร้างรากฐานนักเตะคุณภาพเข้าสู่ทีมชาติในระยะยาว
โครงการ TDP Youth tournament (ทีดีพี ยูธ ทัวร์นาเมนท์) มุ่งพัฒนาเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี, 15 ปี และ 17 ปี ผ่านระบบการแข่งขันและการฝึกซ้อมที่เป็นมาตรฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค แท็กติก สมรรถภาพร่างกาย วินัย และทัศนคตินักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ทีมชาติชุดเยาวชน ระบบอคาเดมี และสโมสรอาชีพในอนาคต
สำหรับการแข่งขัน TDP Youth Football Tournament 2025 : The Finals ได้จัด งานแถลงข่าวโครงการและพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 25 เพื่อประกาศความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดการประกาศจังหวัดเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และตัวจังหวัดสงขลา ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569
การแข่งขัน TDP Youth Football Tournament 2025 เริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีนักเตะเยาวชนและทีมงานเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 18,850 คน จากทีมฟุตบอลเยาวชน 754 ทีม ก่อนคัดเลือกผ่านการแข่งขันระดับจังหวัดและ 18 คลัสเตอร์ เหลือเพียง 54 ทีมสุดท้าย แบ่งเป็นรุ่นละ 18 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบ The Finals ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานฝ่ายเทคนิค ร่วมแถลงข่าวถึง ที่มาวัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ ซึ่งมุ่งยกระดับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนานักฟุตบอลสู่ระดับอาชีพและทีมชาติในอนาคต
จากนั้นเป็นช่วง เสวนา “วิสัยทัศน์ในการยกระดับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนและฟุตบอลรากหญ้าของประเทศไทย” โดยผู้ร่วมเสวนาจะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนตั้งแต่ระดับฐานราก FA Grassroots Festival การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงแนวคิดการพัฒนาผู้ฝึกสอนภายใต้หลัก Coaching Development Program / G-License เพื่อสร้างบุคลากรด้านฟุตบอลที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนได้อย่างยั่งยืน
ต่อด้วย พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล TDP Youth Football Tournament 2025-26 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ครบทั้ง 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่น U13, U15 และ U17 เพื่อกำหนดเส้นทางการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน TDP Youth Football Tournament 2025-26 : The Finals ไม่เพียงมุ่งเน้นผลการแข่งขันในสนาม แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานฟุตบอลเยาวชนไทยในทุกมิติ ทั้งระบบการแข่งขัน การพัฒนานักกีฬา และการยกระดับผู้ฝึกสอนระดับรากหญ้า เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว