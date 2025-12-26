โปรแกรมบอล 26 ธันวาคม 2568 พรีเมียร์ลีกมีแมตช์บ๊อกซิ่งเดย์ให้ติดตาม 1 คู่ เป็นแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
โปรแกรมบอล 26 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด-นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “ปีศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
หลังผ่านมา 17 นัดเท่ากัน แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ 7 เสมอ 5 แพ้ 5 เก็บไป 26 คะแนน อยู่อันดับ 7 ส่วนนิวคาสเซิลชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 6 มีอยู่ 23 คะแนน อยู่อันดับ 11
ฟอร์มในลีก 5 แมตช์หลังสุด แมนฯ ยูไนเต็ดชนะคริสตัล พาเลซ 2-1 (เยือน), เสมอเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 (เหย้า), ชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 4-1 (เยือน), เสมอบอร์นมัธ 4-4 (เหย้า), แพ้แอสตัน วิลลา 1-2 (เยือน)
ด้านนิวคาสเซิลชนะเอฟเวอร์ตัน 4-1 (เยือน), เสมอท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-2 (เหย้า), ชนะเบิร์นลีย์ 2-1 (เหย้า), แพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (เยือน), เสมอเชลซี 2-2 (เหย้า)
การพบกัน 5 ครั้งหลังสุด แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ 1 นัด นิวคาสเซิลชนะ 4 นัด แมตช์ที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว แมนฯ ยูไนเต็ดแพ้คาบ้าน 0-2 และนิวคาสเซิลเปิดบ้านขนะ 4-1
ความพร้อมนัดนี้ แมนฯ ยูไนเต็ดขาด บรูโน แฟร์นานเดส (บาดเจ็บ) อาหมัด ดิยัลโล, ไบรอัน เอ็มเบอโม, นูสแซร์ มาซราวี (ภารกิจทีมชาติ) และต้องเข็กความฟิต แฮร์รี แม็กไกวร์, มัตไธส์ เดอ ลิกต์
ส่วนนิวคาสเซิลไม่มี คีแรน ทริปเปียร์, วิลเลียม โอซูลา, สเวน บ็อตมัน, แดน เบิร์น, เอมิล คราฟธ์, ติโน ลิฟราเมนโต (บาดเจ็บ) และต้องเช็กความฟิต นิก โป๊ป
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 3-4-2-1 เซนเนอ ลัมเมนส์ : เลนนี โยโร, เอย์เดน เฮฟเวน, ลุก ชอว์ : ดิโอโก ดาโลต์, คาเซมิโร, มานูเอล อูการ์เต, แพทริก ดอร์กู : เมสัน เมาต์, มาเตอุส คุนญา : เบนยามิน เซสโก
ขณะที่ทีมเยือนคงใช้แผน 4-3-3 อารอน แรมสเดล : ลูอิส ไมลีย์, มาลิก เจา, ฟาเบียน แชร์, ลูอิส ฮอลล์ : บรูโน กิมาไรส์, ซานโดร โตนาลี, โชเอลินตอน : เจค็อบ เมอร์ฟี, นิก โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี กอร์ดอน
ทั้งคู่ต่างมีปัญหาสภาพทีมจึงน่าจะส่งผลต่อการเล่นพอกัน มองแล้วผลสามารถออกได้ทั้ง 3 หน้า แต่โอกาสจบเจ๊าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด