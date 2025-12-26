แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เฮในวันบ๊อกซิ่งเดย์ หลังเป็นฝ่ายเฉือนชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จากประตูชัยของ แพทริก ดอร์กู พร้อมขยับขึ้นอันดับ 5 พรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม “ปีศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ครึ่งแรกนาที 13 นิวคาสเซิลได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้าย ซานโดร โตนาลี เปิดมาบริเวณเสาแรก บรูโน กิมาไรส์ ได้โขกระยะจ่อๆ เซนเนอ ลัมเมนส์ ล้มตัวเซฟไว้ได้แบบหวุดหวิด
นาที 24 เบนยามิน เซสโก ถอยต่ำลงไปพักบอลแล้วส่งต่อให้ มาเตอุส คุนญา กระชากเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษแล้วซัดมุมแคบ อารอน แรมสเดล ทุบออกไปไม่ให้แมนฯ ยูไนเต็ดทำประตูได้
หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเป็นจังหวะต่อเนื่องที่แมนฯ ยูไนเต็ดได้ลูกทุ่มฝั่งซ้าย ดิโอโก ดาโลต์ ทุ่มไกลเข้าเขตโทษแล้วผู้เล่นนิวคาสเซิลโหม่งสกัดไม่ขาด แพทริก ดอร์กู จึงได้วอลเลย์สวนด้วยซ้ายเสียบตาข่าย เจ้าบ้านนำ 1-0
นาที 34 โอกาสเป็นของแมนฯ ยูไนเต็ดอีกครั้ง มาเตอุส คุนญา แทงบอลให้ แพทริก ดอร์กู มีพื้นที่กระชากหลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษแล้วสับไกยิง อารอน แรมสเดล ต้องออกแรงล้มตัวเพื่อเซฟไว้ จบครึ่งแรก “ปีศาจแดง” นำอยู่ 1-0
ครึ่งหลังนาที 60 แจ๊ก เฟล็ตเชอร์ เข้าปะทะแย่งบอลจากผู้เล่นนิวคาสเซิลแล้วลูกกระฉอกมาเข้าเท้า เบนยามิน เซสโก เลี้ยงจี้ใส่กองหลังจนเข้าพื้นที่เขตโทษ ก่อนสบช่องยิงด้วยซ้ายบอลไปชนคาน แมนฯ ยูไนเต็ดไม่ได้ประตูเพิ่ม
นาที 62 ลูอิส ฮอลล์ ฉกบอลได้ในแดนแมนฯ ยูไนเต็ด ก่อนจะพาลุยขึ้นหน้าแล้วยิงจากระยะประมาณ 25 หลา บอลพุ่งลอยข้ามมือผู้รักษาประตูไปชนคานเต็มๆ นิวคาสเซิลพลาดการตีเสมออย่างน่าเสียดาย จบเกม “ปีศาจแดง” เฉือนชนะ 1-0
ทำให้ผ่านไป 18 นัดเท่ากัน แมนฯ ยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น 29 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 5 ส่วนนิวคาสเซิลมี 23 คะแนน อยู่อันดับ 11