กรรณ กลับผึ้ง นักเตะของ บางกอก เอฟซี ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก 2 โพสต์ข้อความทวงเงินอดีตต้นสังกัด ที่ค้างจ่าย 1 เดือนครึ่ง พร้อมกับเงินโบนัสเลื่อนชั้น ระบุไม่ต้องการป้ายสีใคร เพียงแต่อยากเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองควรได้
เฟซบุ๊ก Kleabphueng Kan ของ กรรณ กลับผึ้ง ที่เพิ่งย้ายไปค้าแข้งกับ บางกอก เอฟซี ได้โพสต์ข้อความทวงเงินที่อดีตต้นสังกัดค้างจ่าย 1 เดือนครึ่ง บวกกับเงินโบนัสเลื่อนชั้น
จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “กราบเรียนอดีตต้นสังกัดเก่าของผมที่ผมเคารพรักเป็นอย่างยิ่งนะครับ ตอนนี้ทางอดีตต้นสังกัดเก่าของผมได้มีการค้างจ่ายเงินเดือน + โบนัสกับผม ซึ่งตัวผมได้มีการสอบถามมาโดยตลอด แต่คำตอบที่ได้คือ….. “วันนี้” กับ “พรุ่งนี้” ทุกครั้งเลยครับ แต่ก็ไม่มีการโอนจ่ายมาแต่อย่างใด
จำนวนเงินที่อดีตต้นสังกัดเก่าของผมค้างจ่ายผมมีดังนี้ก็คือ…..
– เงินเดือนเดือน “พฤศจิกายน” เป็นจำนวนเงิน 1 เดือน -เงินเดือนเดือน “ธันวาคม” เป็นจำนวนเงิน ครึ่ง เดือน – โบนัสเลื่อนชั้น เป็นจำนวนเงิน 13,900 บาท (ซึ่งเพื่อนคนอื่นๆได้กันไปแล้ว)
ผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า…..เงินจำนวนทั้งหมดนี้ เป็นส่วนที่ผมต้องได้ , เป็นสิทธิที่ผมต้องได้ , เป็นค่าแรงที่ผมต้องได้ โดย “ชอบธรรม” ทุกประการ
จริงๆผมไม่อยากทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งต้องเกิดความเสียหายจากตัวผมเลย และผมก็รู้ว่าการออกมาทักท้วงในครั้งนี้อาจจะทำให้มีบางคนไม่ชอบผม
แต่ทุกสิ่งที่ผมชี้แจงเป็นความจริงทุกประการ ผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสี “องค์กร” หรือ “บุคคลใด” ทั้งสิ้นเลย วันนี้ผมแค่ออกมาเรียกร้องสิทธิที่เป็นของผม เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ผม “เข้าใจ” และ “รอ” มาโดยตลอดโดยที่ไม่ปริปากพูดอะไรเลย แต่วันนี้ผมไม่ใช่ลูกจ้างขององค์กรแล้วครับ (ผมเป็นคนอื่นไปแล้ว) ยังไงผมขอโอกาสครั้งแรก , ครั้งเดียว , และครั้งสุดท้าย ในการทวงคืนสิ่งที่ผมต้องได้อย่าง “ถูกต้อง” และ “ชอบธรรม” ทุกประการนะครับ”