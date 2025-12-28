นายสมพร ใช้บางยาง นายกวอลเลย์บอลไทย ยอมรับห่วงผลงานทีมวอลเลย์บอลสาวไทย วางเป้าหมายอยู่รอด VNL ต่อให้ได้เป็นอันดับแรก
ความเคลื่อนไหวปทะเทศไทยเดินหน้าเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน วอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2026 (VNL) สนามที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีหน้า โดยล่าสุด นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าและความพร้อมในทุกมิติ
นายกสมาคมฯ ยืนยันว่า ในส่วนของการจัดการแข่งขันนั้น สมาคมไม่ได้มีความกังวลมากนัก เนื่องจากประเทศไทยมีประสบการณ์จัดทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่มีการจัดการดีที่สุด
“เรื่อง VNL จริงๆ เราไม่ค่อยหนักใจ เพราะเรามีประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติมามาก การจัดการแข่งขันผมไม่ค่อยห่วง เรายืนยันว่าเราสามารถจัดได้ตามมาตรฐานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้อย่างไม่มีปัญหา” นายสมพรกล่าว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สมาคมให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก กลับเป็นเรื่อง ประสิทธิภาพและการพัฒนาทีมชาติไทย โดยเฉพาะการรวมทีมของนักกีฬาที่กระจายตัวไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศ ซึ่งต้องบริหารเวลาให้มีโอกาสกลับมาซ้อมร่วมกันให้มากที่สุด
“สิ่งที่เราห่วงจริงๆ คือทีมของเรานะครับ ปีหน้าเป็นปีที่หนัก เพราะการแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นอีก เราอยู่ในโซนที่ต้องระวังตัว ต้องแข่งกับหลายประเทศเพื่อรักษาสถานะของเราไว้” นายกสมาคมฯ ระบุ
นายสมพรยังเน้นย้ำว่า VNL 2026 จะเป็นบททดสอบสำคัญของทีมชาติไทย ทั้งในแง่คุณภาพทีมและความต่อเนื่องของผลงานบนเวทีโลก ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนระยะยาวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเป็นหลัก
“เราพร้อมเป็นเจ้าภาพนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องตระหนักมากที่สุด คือประสิทธิภาพของทีม เพราะปีหน้าการแข่งขันจะเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอน”