เวทีมวยราชดำเนิน สังเวียนมวยไทยระดับตำนาน ปิดฉากค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย ในรายการ “R80 Rajadamnern Anniversary” มหาศึกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของเวทีราชดำเนิน โดยระดมสุดยอดคู่มวยที่ดีที่สุดแห่งยุคมาประชันฝีมือกันอย่างดุเดือด เข้มข้น และเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีแห่งสังเวียน ท่ามกลางแฟนหมัดมวยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเต็มความจุสนาม พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยเงินรางวัลและโบนัสรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 4.5 ล้านบาท ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของเวทีมวยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) กรรมการบริหารเวทีราชดำเนิน และประธานรายการ RWS เปิดเผยว่า
“ค่ำคืนนี้คือหมุดหมายสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยไทยอย่างแท้จริง รายการ R80 Rajadamnern Anniversary ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันชกมวย แต่คือการประกาศศักยภาพของเวทีมวยราชดำเนินในยุคใหม่ และเป็นการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมวยไทยที่ได้รับการสืบทอดและหล่อหลอมมาอย่างยาวนานตลอด 8 ทศวรรษ ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักมวยทุกคนที่ขึ้นชกในค่ำคืนนี้ ทุกคู่ต่างทุ่มเทฝีมืออย่างสุดกำลัง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความงดงาม และเกียรติภูมิของมวยไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีตำนานเวทีมวยราชดำเนิน
ที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณแฟนหมัดมวยทุกท่าน พันธมิตรจากทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรกีฬามวยระดับโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมวยไทยสู่เวทีนานาชาติมาโดยตลอด 80 ปี ความสำเร็จในวันนี้คือของขวัญอันทรงคุณค่าที่เวทีมวยราชดำเนินขอมอบให้กับวงการมวยไทยและแฟนกีฬาทั่วโลก และในปีต่อ ๆ ไป RWS จะเดินหน้ายกระดับมวยไทยต้นตำรับไปสู่สากลมากยิ่งขึ้น”
สำหรับการแข่งขันบนสังเวียน เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอก ทุกยกทุกวินาทีสะกดสายตาแฟนหมัดมวยทั้งสนาม สะท้อนพลังของมวยไทยในค่ำคืนประวัติศาสตร์ครบรอบ 80 ปี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผลการแข่งขัน คู่เอกซูเปอร์ไฟต์ รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต ระหว่าง “แดเนียล โรดริเกวซ” แชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 154 ปอนด์ พบกับ “เพชรมรกต บังมัดคลองตัน” แชมป์รุ่นมิดเดิลเวต 160 ปอนด์ เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองนักชกต่างรุ่น การชกเต็มไปด้วยจังหวะแลกอาวุธอย่างดุเดือด สมศักดิ์ศรีซูเปอร์ไฟต์แห่งยุค ก่อนที่แดเนียลจะออกอาวุธได้ชัดเจนกว่า เอาชนะคะแนนไปได้อย่างสุดมันส์ พร้อมรับเงินรางวัลผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ 500,000 บาท
คู่รองซูเปอร์ไฟต์ รุ่นแบนตัมเวต อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทย จากความร่วมมือระหว่าง RWS และ RISE เป็นการพบกันระหว่าง “เจริญสุข บุญลานนามวยไทย” แชมป์ราชดำเนิน รุ่น 118 ปอนด์ กับ “คาซูกิ โอซากิ” แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจาก RISE และนักชกอันดับ 3 ปอนด์ต่อปอนด์ของโลก โดยเจริญสุขอาศัยชั้นเชิงมวยไทย พละกำลัง และหัวใจนักสู้ ไล่ออกอาวุธตลอด 5 ยก ก่อนเอาชนะคะแนนไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี
คู่นี้มีโบนัสรวมสูงถึง 1,500,000 บาท โดยเจริญสุขรับ 500,000 บาท ในฐานะผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ พร้อมดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดอีก 500,000 บาท ขณะที่โอซากิรับดับเบิ้ลโบนัสดุเดือด 500,000 บาท เป็นรางวัลของนักสู้หัวใจสิงห์
นอกจากนี้ ยังมีศึกสายเลือดแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต 122 ปอนด์ ระหว่าง “เพชรศิลา ว.อุรชา” พบกับ “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” เกมการชกเป็นไปอย่างเข้มข้น ก่อนที่ขุนศึกน้อยจะออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ พร้อมรับโบนัสรวม 1,000,000 บาท ส่วนเพชรศิลาได้รับโบนัสดุเดือดคูณสองเป็นเงิน 500,000 บาท
ปิดท้ายด้วยศึกชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นไลต์เวต 135 ปอนด์ ระหว่าง “แสงมณี ส.สมานการ์เม้นท์” เจ้าของแชมป์ พบกับ “สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789” แชมป์เฉพาะกาล โดยแสงมณีอาศัยประสบการณ์คุมเกมได้ตลอด 5 ยก เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ รักษาแชมป์ไว้ได้ พร้อมรับโบนัส 150,000 บาท ขณะที่สมรักษ์น้อย แม้พ่ายแพ้ แต่ฟอร์มการชกที่เดินเปิดเกมตลอดทั้งไฟต์ ทำให้ได้รับโบนัสดุเดือด 100,000 บาท
อีกหนึ่งคู่ที่ได้รับโบนัส คือ “ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี่” ที่ฟันศอกเอาชนะทีเคโอ “อเล็กเซย์ อูเลียนอฟ” นักชกชาวรัสเซีย ในยกที่ 3 คว้าโบนัสจาก RWS ไปถึง 700,000 บาท ส่งผลให้รายการนี้มีการแจกโบนัสรวมสูงถึง 4,500,000 บาท
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ในรายการ R80 ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน
• แดเนียล โรดริเกวซ ชนะคะแนน เพชรมรกต บังมัดคลองตัน
• เจริญสุข บุญลานนามวยไทย ชนะคะแนน คาซูกิ โอซากิ
• ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน ชนะคะแนน เพชรศิลา ว.อุรชา
• แสงมณี ส.สมานการ์เม้นท์ ชนะคะแนน สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789
• ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี่ ชนะทีเคโอ อเล็กเซย์ อูเลียนอฟ
• เพชรเอเชียร์ บางแสนไฟต์คลับ ชนะคะแนน เซบาสเตียน เคก
• น่ารัก ป.ประจักษ์ ชนะคะแนน แก้วฟ้าน้อย เจี๊ยบรามอินทรา
• คาร์ล ทานเนี่ยน ชนะคะแนน ซุปเปอร์ชับ บางแสนไฟต์คลับ
ความสำเร็จของศึก R80 Rajadamnern Anniversary ถือเป็นการส่งท้ายปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ และตอกย้ำบทบาทของเวทีราชดำเนินในฐานะสังเวียนมวยไทยระดับตำนาน และเวทีมวยมาตรฐานเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ที่พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ด้วยมาตรฐานระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
แฟนหมัดมวยสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และรับชมไฮไลต์การแข่งขันย้อนหลังได้ทาง Facebook: RWS – Rajadamnern World Series และสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันรายการอื่น ๆ พร้อมสั่งซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ [www.rajadamnern.com](http://www.rajadamnern.com)