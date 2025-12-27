การแข่งขัน ฟุตบอลถ้วย “เมืองไทย คัพ” ฤดูกาล 2025/26 ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ ทาง AIS PLAY เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เป็นรอบ 32 ทีม ไฮไลต์ไปที่สนาม ธนบุรี สเตเดียม ธนบุรี ยูไนเต็ด ทีมจากศึกไทยลีก 3 เปิดบ้านต้อนรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูงไทยลีก
เกมนี้ บุรีรัมย์ ขนซุปเปอร์สตาร์มาเต็มพิกัด นำโดย “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ขณะที่ผู้มาเยือน ได้รับรายงานว่ามีแฟนบอลมารอเข้าชมจนเต็มความจุสนาม 2,500 ใบ ผลการแข่งขันปรากฎว่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงรักษามาตรฐานได้ดี เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะไปได้ 4-0
โดย กิลเยร์เม บิสโซลี ยิงคนเดียว 2 ประตู ในนาทีที่ 42 และ นาทที่ 80 ส่วนอีก 2 ประตู ได้จาก ธนกฤต โชติเมืองปัก นาทีที่ 70 และ เคอร์ติส กู้ด นาทีที่ 90+4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จ
ส่วนผลคู่อื่นๆ เมืองทอง ยูไนเต็ด เอาชนะ บางกอก เอฟซี 4-0, ชลบุรี เอฟซี ถล่ม หนองบัว พิชญ เอฟซี 5-1