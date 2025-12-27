โปรแกรมบอล 27 ธันวาคม 2568 คืนนี้พรีเมียร์ลีกมีหลายคู่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอาร์เซนอลที่เจอไบรตัน และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปเยือนน็อตติงแฮม ฟอเรสต์
โปรแกรมบอล 27 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์-แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่นี้แข่งขันเวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “เจ้าป่า”น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดสนามซิตี้ กราวด์ รับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า”แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ทั้งคู่ลงเตะไป 17 นัด ฟอเรสต์ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 9 เก็บได้ 18 คะแนน รั้งอันดับ 17 ส่วนแมนฯ ซิตี้ชนะ 12 เสมอ 1 แพ้ 4 มีอยู่ 37 คะแนน ยึดรองจ่าฝูง และจะแซงขึ้นจ่าฝูงได้หากชนะแมตช์นี้พร้อมกับที่อาร์เซนอลไม่ชนะไบรตัน
แม้ฟอเรสต์จะเริ่มฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาบ้าง แต่ดูแล้วยังยากจะต่อกรกับแมนฯ ซิตี้ที่แข็งแกร่งมาก ทีมเยือนน่าบุกคว้าชัย
อาร์เซนอล-ไบรตัน คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “นกนางนวล”ไบรตัน
ทั้งคู่ลงเตะไป 17 นัด อาร์เซนอลชนะ 12 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บไป 39 คะแนน นำจ่าฝูง ต้องการชนะเพื่อรับประกันครองตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป ส่วนไบรตันชนะ 6 เสมอ 6 แพ้ 5 มีอยู่ 24 คะแนน อยู่อันดับ 9
ฟอร์มในลีก 5 แมตช์หลังสุด อาร์เซนอลเสมอเชลซี 1-1 (เยือน), ชนะเบรนต์ฟอร์ด 2-0 (เหย้า), แพ้แอสตัน วิลลา 1-2 (เยือน), ชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 2-1 (เหย้า), ชนะเอฟเวอร์ตัน 1-0 (เยือน)
ด้านไบรตันชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (เยือน), แพ้แอสตัน วิลลา 3-4 (เหย้า), เสมอเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 (เหย้า), แพ้ลิเวอร์พูล 0-2 (เยือน), เสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0 (เหย้า)
เกมนี้เจ้าบ้านคงจัด วิกตอร์ เยอเคเรส, บูคาโย ซากา, เดแคลน ไรซ์ ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งาน ชอร์กชินโย รุตเตร์, บรายาน กรูดา, ยานคูบา มินเทห์
อาร์เซนอลยังรักษามาตรฐานการเล่นได้ค่อนข้างคงเส้นคงวา แถมไบรตันก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนัก เจ้าบ้านน่าชนะได้
เบรนต์ฟอร์ด-บอร์นมัธ คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เบรนต์ฟอร์ดช่วงหลังมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าบอร์นมัธ เจ้าบ้านน่าชนะได้
เบิร์นลีย์-เอฟเวอร์ตัน คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เบิร์นลีย์ช่วงหลังฟอร์มย่ำแย่สุดๆ แม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะไม่ค่อยเก่งเกมนอกบ้านนัก แต่เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะไม่แพ้
ลิเวอร์พูล-วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “หมาป่า”วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
ทั้งคู่ลงเตะไป 17 นัด ลิเวอร์พูลชนะ 9 เสมอ 2 แพ้ 6 มีอยู่ 29 คะแนน อยู่อันดับ 6 ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันยังไม่ชนะเลย โดยเสมอ 2 แพ้ 15 มีแค่ 2 คะแนน รั้งบ๊วยอันดับ 20
คู่นี้ศักยภาพห่างกันลิบลับ แม้ลิเวอร์พูลจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งแบบเต็ม 100% แต่ก็คงชนะได้ไม่ยากอยู่ดี
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด-ฟูแลม คู่นี้เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ฟอร์มโดยรวมยังดูไม่ดีนัก ทางด้านฟูแลมกำลังอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ดี มองแล้วทีมเยือนน่ามีแต้มติดมือ
เชลซี-แอสตัน วิลลา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “สิงโตน้ำเงินคราม”เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา
ทั้งคู่ลงเตะไป 17 นัด เชลซีชนะ 8 เสมอ 5 แพ้ 4 เก็บได้ 29 คะแนน อยู่อันดับ 4 ส่วนวิลลาชนะ 11 เสมอ 3 แพ้ 3 มีอยู่ 36 คะแนน ยึดอันดับ 3
เชลซีได้เปรียบในบ้าน แถมขุมกำลังก็แข็งแกร่งไม่เป็นรองใคร แม้วิลลาจะอยู่ในช่วงฟอร์มแรงสุดๆ แต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าเบียดชนะไหว
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
ปาร์มา-ฟิออเรนตินา คู่นี้แข่งขันเวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 ปาร์มาฟอร์มยังกระท่อนกระแท่น ทางด้านฟิออเรนตินาคงมั่นใจขึ้นหลังชนะแมตช์แรกของฤดูกาลได้เสียที เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะไม่แพ้
เลชเช-โคโม คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 เลชเชหวังผลจากเกมในบ้านได้ ขณะที่โคโมเริ่มออกอาการแผ่วให้เห็น เจ้าถิ่นลุ้นถึงชนะได้เลย
โตริโน-กายารี คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 5 โตริโนช่วงหลังผลงานดี เจอกับกายารีที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมาก เจ้าบ้านน่าชนะ
อูดิเนเซ-ลาซิโอ คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 อูดิเนเซฟอร์มไม่คงเส้นคงวา ต้องมาเจอลาซิโอที่แข็งแกร่งไม่น้อย เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะไม่แพ้
ปิซา-ยูเวนตุส คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 ปิซาผลงานแย่และจมอยู่ท้ายตาราง เจอกับยูเวนตุสที่ช่วงหลังดูคึกคัก ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว