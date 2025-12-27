แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แรงต่อเนื่องบุกเฉือนชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เป็นการเก็บชัยใน พรีเมียร์ลีก 6 เกมติดต่อกัน พร้อมขยับขึ้นไปยึดจ่าฝูงอีกครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม “เจ้าป่า”น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดสนามซิตี้ กราวด์ รับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า”แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ครึ่งแรกเกมรุกของทั้งคู่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ทำให้สกอร์ยังเสมอกันที่ 0-0 โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีจังหวะยิงตรงกรอบเลยแม้แต่หนเดียว
ครึ่งหลังนาที 48 รายอัน แชร์กคี รับบอลจากเพื่อนแล้วแทงเข้าเขตโทษด้วยน้ำหนักเหมาะเหม็งให้ ทิจจานี ไรน์เดอร์ส สอดมาตวัดยิงผ่านนายทวารเข้าประตูไป แมนฯ ซิตี้นำ 1-0
นาที 54 มอร์แกน กิบส์-ไวต์ แทงบอลเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษให้ อิกอร์ เชซุส โฉบมาถึงแล้วตวัดไปเสาสอง โอมารี ฮัตชินสัน จึงได้แปจังหวะเดียวเสียบตาข่าย ฟอเรสต์ตีเสมอ 1-1
นาที 66 ฟอเรสต์เกือบแซงนำ มอร์แกน กิบส์-ไวต์ เก็บบอลได้แล้วส่งต่อให้ เนโก วิลเลียมส์ ยิงจากระยะประมาณ 25 หลา จานลุยจิ ดอนนารุมมา ล้มตัวปัดลูกกระฉอกมาเข้าทาง นิโคโล ซาโวนา ยิงซ้ำข้ามคานอย่างไม่น่าเชื่อ
นาที 73 แมนฯ ซิตี้หวิดได้เฮ รายอัน แชร์กคี จิ้มบอลเข้าเขตโทษให้ ฟิล โฟเดน แตะหนีกองหลังแล้วยิงด้วยซ้าย ชอห์น วิกตอร์ ยังไวใช้ขาเซฟได้แบบหวุดหวิด
นาที 83 ฟิล โฟเดน เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาไปถึงเสาสอง ยอสโก กวาร์ดิโอล จึงโขกชงให้ รายอัน แชร์กคี อัดด้วยขวาลูกผ่านมือนายทวารเข้าไป แมนฯ ซิตี้นำอีกครั้ง 2-1
นาที 90+1 โอกาสเป็นของแมนฯ ซิตี้อีกครั้ง ซาวินโญ ได้บอลทางกราบซ้ายแล้วใช้ความเร็วกระชากหนีกองหลังจนเข้าถึงพื้นที่เขตโทษแล้วยิงมุมแคบ ชอห์น วิกตอร์ ปิดมุมอยู่แล้วจึงเซฟไว้ได้ จบเกม “เรือใบสีฟ้า” เฉือนชนะ 2-1
ทำให้ผ่านไป 18 นัด แมนฯ ซิตี้ที่ชนะในลีก 6 แมตช์ติดกันเก็บเพิ่มเป็น 40 คะแนน ขยับขึ้นนำจ่าฝูง โดยมีแต้มเหนืออาร์เซนอล 1 แต้ม แต่อาร์เซนอลเตะน้อยกว่า 1 นัด ส่วนฟอเรสต์มี 18 คะแนน รั้งอันดับ 17