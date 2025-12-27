นาโอยะ อิโนะอุเอะ ยังคงครองตำแหน่งแชมป์เพียงหนึ่งเดียวของรุ่นแบนตัมเวตไว้ได้ หลังเอาชนะ ดาบิด ปิกาสโซ ด้วยฟอร์มที่เหนือชั้นกว่าแบบเห็นได้ชัด

ศึกมวยชิงแชมป์โลกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นาโอยะ อิโนะอุเอะ ยอดนักชกจากญี่ปุ่น ยังคงครองตำแหน่งแชมป์เพียงหนึ่งเดียวของรุ่นแบนตัมเวตไว้ได้ หลังเอาชนะ ดาบิด ปิกาสโซ คู่ต่อกรจากเม็กซิโก ด้วยฟอร์มที่เหนือชั้นกว่าเยอะ

ไฟต์นี้จัดที่กรุงริยาด ของซาอุดีอาระเบีย อิโนะอุเอะที่ครองแชมป์ของสมาคมมวยโลก (ดับเบิลยูบีเอ), สภามวยโลก (ดับเบิลยูบีซี), องค์กรมวยโลก (ดับเบิลยูบีโอ) และสหพันธ์มวยนานาชาติ (ไอบีเอฟ) ต้องฉะกับปิกาสโซ โดยทั้งคู่ต่างยังครองสถิติไร้พ่ายด้วย

รูปเกมการชกปรากฏว่าอิโนะอุเอะเหนือกว่าตั้งแต่ต้นจนจบ ชนิดที่เวลายิ่งผ่านไปฟอร์มก็ยิ่งเหนือกว่า จนครบ 12 ยก กรรมการจึงชูมือให้กำปั้นแดนอาทิตย์อุทัยชนะแบบเอกฉันท์โดยที่คะแนนขาดลอย 119-109, 120-108, 117-111

อิโนะอุเอะจึงยืดสถิติไร้พ่ายของตัวเองต่อไป โดยชกมาแล้ว 32 ไฟต์ชนะรวด (ชนะน็อก 27) ส่วนปิกาสโซแพ้เป็นครั้งแรกในอาชีพ ตอนนี้ชกไป 34 ไฟต์ ชนะ 32 (ชนะน็อก 17) เสมอ 1 แพ้ 1

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