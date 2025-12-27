แอสตัน วิลลา ทาบสถิติตลอดกาลของสโมสรที่ทำไว้เมื่อ 111 ปีที่แล้ว หลังเป็นฝ่ายบุกชนะเชลซี ส่งผลให้คว้าชัยติดต่อกัน 11 นัดรวมทุกรายการ
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม “สิงโตน้ำเงินคราม”เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา
ครึ่งแรกนาที 24 เชลซีเกือบได้เฮ เปโดร เนโต ได้บอลทางฝั่งขวาแล้วเปิดพุ่งไปหน้าประตู ชูเอา เปโดร โฉบมาสะกิดเปลี่ยนทางบอลเล็กน้อย เอมิเลียโน มาร์ติเนซ ที่ขยับออกมาปิดมุมถึงกับต้องใช้ใบหน้าป้องกันประตูไว้
นาที 37 รีซ เจมส์ เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายเข้ากลาง บอลโค้งเข้าหาประตูแล้วมาโดนตัว ชูเอา เปโดร ที่อยู่บริเวณหน้าปากประตูเข้าสู่ก้นตาข่าย เชลซีออกนำในครื่งแรก 1-0 โดยนับเป็นเครดิตการทำประตูของเปโดร
ครึ่งหลังนาที 55 เชลซีมีลุ้นทำประตูเพิ่ม รีซ เจมส์ ได้บอลทางกราบขวาของสนามแล้วเตะเข้าเขตโทษเหมือนเจตนาเปิดให้เพื่อน แต่บอลลอยตรงหากรอบประตูทำท่าจะเสียบใต้คาน เอมิเลียโน มาร์ติเนซ กระโดดปัดทิ้งได้แบบหวุดหวิด
นาที 61 วิลลาได้โต้กลับเร็ว บอลขึ้นหน้ามาถึง โอลลี วัตกินส์ ส่งต่อให้ บูบาการ์ กามารา หลุดเข้าไปจิ้มในเขตโทษ โรเบิร์ต ซานเชซ ออกมาปิดมุมไวเลยบล็อกไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม
นาที 63 มอร์แกน โรเจอร์ส รับบอลจากเพื่อนแล้วแทงทะลุแนวรับให้ โอลลี วัตกินส์ หลุดเข้าไปยิงติดบล็อกนายทวารแล้วบอลยังมาโดนตัววัตกินส์กระดอนเข้าสู่ก้นตาข่าย วิลลาตีเสมอ 1-1
นาที 66 วิลลาเกือบแซงนำ มอร์แกน โรเจอร์ส รับบอลจากเพื่อนแล้วไหลต่อให้ เอียน มาตเซน หลุดเข้าพื้นที่ด้านซ้ายแล้วยิงเต็มข้อ โรเบิร์ต ซานเชซ ปัดออกไปได้แบบใจหายใจคว่ำ
นาที 84 แฟนบอลเจ้าบ้านเงียบกันทั้งสนาม ยูรี ทีเลอมันส์ เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาเข้ากลางมาถึง โอลลี วัตกินส์ ขึ้นโขกเสียบมุมอย่างเด็ดขาด วิลลาแซงนำ 2-1
นาที 90+1 ยังเป็นฝั่งวิลลาที่สบโอกาสต่อเนื่อง จากฟรีคิกบริเวณเส้นหน้าเขตโทษ ลูกาส์ ดีญ ยิงด้วยซ้ายลูกพุ่งผ่านกำแพง โรเบิร์ต ซานเชซ ต้องออกแรงทุบทิ้ง จบเกม “สิงห์ผงาด” บุกชนะ 2-1
ทำให้วิลลาชนะต่อเนื่อง 11 นัดรวมทุกรายการ เทียบเท่าสถิติตลอดกาลของสโมสรที่เคยทำไว้เมื่อปี 1914 หรือเมื่อ 111 ปีที่แล้ว โดยผ่านไป 18 นัด “สิงห์ผงาด” เก็บเพิ่มเป็น 39 คะแนน ยึดอันดับ 3 เช่นเดิม ส่วนเชลซีมี 29 คะแนน อยู่อันดับ 5
ผลคู่อื่น น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2, อาร์เซนอล ชนะ ไบรตัน 2-1, เบรนต์ฟอร์ด ชนะ บอร์นมัธ 4-1, เบิร์นลีย์ เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0, ลิเวอร์พูล ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 2-1, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แพ้ ฟูแลม 0-1