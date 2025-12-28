นาบิล อานาน หนุ่มลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส หนึ่งเดี่ยวจากประเทศไทย เป็นตัวแทนหมู่บ้าน โพสต์ขอบคุณ ติด 6 นักสู้ดาวเด่น ONE

ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำจากทั่วโลก ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยในปี 2568 คณะกรรมการของ ONE ได้พิจารณาผลงานของนักกีฬาฟอร์มจัดที่สามารถสร้างความแตกต่างและโดดเด่นมากที่สุด กระทั่งได้ 6 นักสู้ที่คู่ควรได้รับรางวัล “นักกีฬาดาวเด่น ประจำปี 2568”

โดยมี นาบิล อานาน หนุ่มลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส หนึ่งเดี่ยวจากประเทศไทย ที่ โชว์ฟอร์มโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี หลังกดน็อก “นิโค คาร์ริลโล” ในเดือน ม.ค. ก่อนยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้ยอดมวยผู้เก่งกาจปอนด์ต่อปอนด์อย่าง “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ในอีก 2 เดือนต่อมา จากนั้นเขาข้ามสายไปชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยฉายแววเด่นและกำลังไปได้สวยอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นาบิล ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆ ที่คอยหนุนหลังผมมา ผมคงไม่สามารถมาจุดๆนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ ขอบคุณมากๆจริงๆครับ จะพยายามสร้างผลงานที่ดีๆออกมาอีกแบบนี้ครับ

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