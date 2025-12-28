เสกสรรค์ ราตรี ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาอย่างโดดเด่น นับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับม้านิลมังกร หลังซัลโวไป 6 ประตู จาก 14 เกมในทุกรายการ จนก้าวขึ้นไปเป็นขาประจำในทีมชาติไทยชุดใหญ่

ล่าสุด พศิน ปิตุเตชะ ผู้จัดการทีม ระยอง เอฟซี เผย สโมสรมีความพยายามที่จะเจรจากับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อขอยืมตัว เสกสรรค์ ราตรี มาใช้งานแบบต่อเนื่องในฤดูกาล 2026/27

“เสกสรรค์จะอยู่ในเลกที่ 2 เพื่อช่วยทีมต่อไป และเราจะพยายามเจรจาให้ตัวน้องอยู่กับสโมสรในฤดูกาลถัดไป เพื่ออนาคตของสโมสร เพื่ออนาคตของตัวเองที่จะได้พัฒนา” ผู้จัดการกล้า กล่าวผ่านวีดีโอสโมสร ผมคิดว่าน้องมีความสุขกับสตาฟฟ์ชุดนี้ เขาได้พัฒนาทั้งเรื่องฟิตเนส ความเข้าใจเกม ความหลากหลายต่าง ๆ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาอัพเดตให้รับทราบกันครับ”

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