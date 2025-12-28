“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) เผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาจักรยานเพื่อเข้าชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 34 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพในปี 2028 โดยการคัดเลือกนักปั่นทั้งประเภทถนน, ประเภทลู่, ประเภทเสือภูเขา และประเภทบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบคะแนนสะสมเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเภทลู่ ที่กำหนดคะแนนคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์เฉพาะจากรายการชิงแชมป์ทวีป, จักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพ และ จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกเท่านั้น
พลเอกเดชา กล่าวว่า จากระเบียบการคัดเลือกดังกล่าว ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะเริ่มเดินหน้าแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและตระเวนแข่งขันเพื่อความพร้อมรับศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ของนักปั่นทีมชาติไทย โดยเฉพาะทีมระยะสั้น นำโดย ”ทีเจ“ จาย อังค์สุธาสาวิทย์, ”แนว“ จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา และ ”มะขาม“ ส.ต.ท.ยืนยง เพชรรัตน์
ซึ่งในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งในรายการทีมสปรินท์, คีริน และสปรินท์ มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจนได้รับการจับตามองจากชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียในฐานะทีมระดับลุ้นแชมป์หน้าใหม่ของภูมิภาค โดยรายการทีมสปรินท์ในกีฬาซีเกมส์นักปั่นไทยทำเวลา 1.00.720 นาที และเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยของทีมจักรยานกองทัพอากาศที่ทำไว้ 1.02.985 นาที แต่น่าเสียดายทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติมาเลเซียที่ทำเวลา 1.00.500 นาที ไปเพียงแต่เศษเสี้ยววินาทีเท่านั้น
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สำหรับนักปั่นลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2569 เพื่อสู้ศึกจักรยานประเภทลู่ ยูซีไอ แทร็ค เวิลด์คัพ 2026 สนามที่ 1 ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 จากนั้นก็จะยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องไปเพื่อเตรียมแข่งขัน จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2569 และซีไอ แทร็ค เวิลด์คัพ 2026 สนามที่ 3 ที่เมืองนิไล ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2569
รวมถึงอาจจะต้องพิจารณาส่งไปแข่งขันในรายการนานาชาติที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมสูงเพียงพอที่จะผ่านควอลิฟายเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก 2026 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งทาง UCI กำหนดให้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก 2026 และ 2027 เป็นสนามเก็บคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกมส์ 2028
พลเอกเดชา กล่าวต่อไปว่า ในขณะเดียวกัน “แนว” นรเศรษฐ์ธาดา ดาวรุ่งเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์เยาวชนโลก รายการสปรินท์ เมื่อปี 2024 ก็ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระยะยาวเพื่อเป้าหมายสู่โอลิมปิกเกมส์ 2028 ซึ่งทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ก็ต้องรับรองค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปของนรเศรษฐ์ธาดาระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมดังกล่าว โดยคาดว่านรเศรษฐ์ธาดาจะเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 หลังจากดำเนินการด้านเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้น
“นอกเหนือจากส่งนรเศรษฐ์ธาดาไปฝึกซ้อมระยะยาวที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกแล้ว ทางสมาคมฯ ยังมีแผนที่จะส่งทีมระยะสั้นซึ่งจะมี นายสิรวิชญ์ แสนใส ดาวรุ่งอีกคนที่ขึ้นรุ่นจากเยาวชนขึ้นมาเสริมทัพไปฝึกซ้อมในเวลโลโดรมในร่มความยาว 250 เมตรที่ประเทศจีนเพื่อให้นักปั่นทีมชาติไทยปรับตัวให้คุ้นเคยเพื่อผลงานที่ดีที่สุดในเอเชี่ยนเกมส์ เนื่องจากทางเจ้าภาพญี่ปุ่นจะใช้เวลโลโดรมอิซู ซึ่งเคยเป็นสังเวียนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2020 เป็นสนามแข่งขันประเภทลู่
ในขณะที่บ้านเราขณะนี้มีเพียงเวลโลโดรมกลางแจ้งความยาว 333.33 เมตร ซึ่งก็เป็นภาวะจำยอมที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งการส่งนรเศรษฐ์ธาดาไปฝึกซ้อมและตระเวนแข่งขันในยุโรปกับทางศูนย์ฝึกจักรยานโลก รวมทั้งการส่งนักปั่นทีมชาติไทยไปฝึกซ้อมในเวลโลโดรมที่ประเทศจีน เพื่อความสำเร็จของทีมชาติไทยในศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง” พลเอกเดชา กล่าวทิ้งท้าย