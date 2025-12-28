อาร์เนอ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ยินดีกับ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ แนวรุกดีกรีทีมชาติเยอรมนี ที่ปลดล็อกประตูแรกของตัวเองในพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ได้สำเร็จ
ลิเวอร์พูล เพิ่งเปิดสนามแอนฟิลด์ เฉือนชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 ในเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ซึ่งเป็นการคว้าชัยส่งท้ายปี 2025 พร้อมกับทำให้พวกเขาขยับมารั้งอันดับ 4 ของตารางคะแนน จากการมี 32 คะแนน จาก 18 นัด
โดยเกมนี้ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ เพลย์เมกเกอร์ชาวเยอรมัน ที่เพิ่งย้ายจากไบเออร์ เลเวอร์คูเซน มาอยู่กับ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้ สามารถปลดล็อกลูกแรกของตัวเองกับทีมหงส์ได้สำเร็จด้วย
ซึ่งหลังจบการแข่งขัน อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชของลิเวอร์พูล ออกมาพูดถึงการทำประตูแรกอย่างเป็นทางการของเวียร์ตซ์กับสโมสรแห่งนี้ ว่า
“ผมคิดว่าเขาน่าจะโล่งใจ สิ่งนี้เห็นได้จากปฏิกริยาของเขาหลังจากที่ทำประตูได้ และก็เหมือนกับที่ผมเห็นจากเพื่อนร่วมทีมของเขา ผมคิดว่าพวกเขาต่างมีความสุขกับเวียร์ตซ์ที่ยิงประตูแรกได้ เพราะในโลกของฟุตบอล ซึ่งอาจจะถูกต้องแล้วก็ได้ว่า เรามักจะตัดสินจากผลการแข่งขัน และเรื่องส่วนบุคคลจะถูกตัดสินด้วยการทำประตูและแอสซิสต์ บางครั้งเรามักลืมไปแล้วว่ามีอะไรอีกบ้างที่ต้องทำระหว่างเกม”
“ผมคิดว่าเขามีเกมที่ดีหลายเกมแล้วกับพวกเรา แต่ผมยังรู้สึกว่าเขาทำได้ดีขึ้น ดีขึ้นในทุกเกมที่ได้ลงเล่นให้กับเรา เขากำลังฟิตมากขึ้น และขยับเข้าใกล้ประตูแรกของตัวเอง เพราะงั้นมันถึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสำหรับผมที่เขาจะยิงประตูได้ แต่เขาน่าจะเป็นคนแรกที่เข้าใจว่าประตูเดียวมันไม่เพียงพอ เขาจะยิงให้พวกเราได้มากกว่านี้ แต่ผมก็ชอบฟอร์มการเล่นของเขาในหลายส่วนในเกมนี้ ผมคิดว่าเขามีความพิเศษในหลายช่วงเวลา”
นอกจากนี้อาร์เนอยังชื่นชม เจเรมี ฟริมปง ตัวริมเส้นฝั่งขวาที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว ว่า
“เจเรมี คือ ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ถ้าเขาฟิต เขาสามารถช่วยเราได้แน่นอน เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็แอสซิสต์ในเกมกับสเปอร์ และวันนี้เขาก็ทำแอสซิสต์ได้อีกในการเจอกับวูล์ฟ, ความเร็ว นั่นคือสิ่งที่เขามี และมันสำคัญมากในจังหวะตัดสินของฟุตบอลสมัยใหม่ เพราะการจะสร้างบางอย่างในการเจอกับทีมที่ตั้งรับต่ำ, ทีมที่ใช้นักเตะหลายคนเล่นเกมรับ ตามปกติแล้วจะต้องโจมตีด้วยลูกเซ็ตพีซ แต่ตอนนี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา แต่เมื่อเรามีเขานั้น ด้วยความเร็วของเขา เห็นได้จากประตูแรกที่มันเป็นความสามารถส่วนตัวล้วน ๆ เขาเร็วมาก แล้วก็เปิดบอลแบบตัดหลัก เรื่องความเร็วนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะนำมาสู่ทีมในช่วงฤดูร้อนนี้”