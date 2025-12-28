“กุ้ง” อภินันท์ แวงวรรณ อดีตนักเตะสโมสรลพบุรี ซิตี้ กับภารกิจปกป้องดินแดนไทย หลังเป็นหนึ่งในทหารแนวหน้าเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุสุดภาคภูมิใจ แม้จะไม่ได้ติดทีมชาติแต่ก็รับใช้ชาติเช่นกัน

จากเฟซบุ๊ก Kung Aphinan ของ “กุ้ง” สิบเอก อภินันท์ แวงวรรณ โพสต์ภาพที่ถือธงชาติไทย พร้อมข้อความระบุว่า “แด่ผู้ที่เสียสละทุกนาย มันเป็นของเรา เนิน350 ต่อไปนี้ใช้ 1:50,000 เท่านั้น! ภูมิใจในตัวเองมากๆ ขอบคุณทุกกำลังใจครับ #มันเป็นของเราครับจ่าเริง #ถึงผมจะไม่ได้ติดทีมชาติแต่ก็ได้รับใช้ชาติเหมือนกันนะ #เก่งมากอภินันท์ #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #SF2001 #รบพิเศษดิวะ!

สำหรับ อภินันท์ แวงวรรณ โลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลไทยกับหลากหลายสโมสร โดยเคยอยู่ภายใต้อคาเดมี ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, อัสสัมชัญ กรุงเทพ, ทหารบก เอฟซี, ลพบุรี ซิตี้ และอยู่ในชุดแชมป์โค้กคัพ กลุ่ม 1 ปี 2019 กับสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ก่อนจะผันตัวเป็นนักฟุตบอลเดินสาย โดยสังกัดทีมดังอย่าง ธ. เจริญทรัพย์

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