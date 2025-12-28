โปรแกรมบอล 28 ธันวาคม 2568 เซเรีย อา เป็นการแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงกันระหว่างอินเตอร์ มิลาน, เอซี มิลาน และนาโปลี นอกจากนี้ยังมีพรีเมียร์ลีกให้ติดตามด้วย
โปรแกรมบอล 28 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ซันเดอร์แลนด์-ลีดส์ ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดี แม้ว่าลีดส์ ยูไนเต็ด จะมีฟอร์มที่ดีขึ้นมากในช่วงหลัง แต่วัดกันแล้วยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าชนะได้
คริสตัล พาเลซ-ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่นี้เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ แข่งขันเวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ เปิดสนามเซลเฮิร์สต์ พาร์ก รับการมาเยือนของ “ไก่เดือยทอง”ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป 17 นัดเท่ากัน พาเลซชนะ 7 เสมอ 5 แพ้ 5 เก็บได้ 26 คะแนน อยู่อันดับ 9 ส่วนสเปอร์สชนะ 6 เสมอ 4 แพ้ 7 มีอยู่ 22 คะแนน รั้งอันดับ 14
ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ แต่พาเลซได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้าน โอกาสคว้าชัยจึงมีสูงกว่า
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
เอซี มิลาน-เวโรนา คู่นี้แข่งขันเวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 “ปีศาจแดงดำ”เอซี มิลาน เปิดสนามซาน ซิโร รับการมาเยือนของเวโรนา
ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว 15 นัดเท่ากัน มิลานชนะ 9 เสมอ 5 แพ้ 1 เก็บได้ 32 คะแนน ยึดรองจ่าฝูง และจะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงถ้าชนะนัดนี้พร้อมกับที่อินเตอร์ มิลาน ไม่ชนะอตาลันตา ส่วนเวโรนาชนะ 2 เสมอ 6 แพ้ 7 มีอยู่ 12 คะแนน รั้งอันดับ 18
ฟอร์มในลีก 5 แมตช์หลังสุด มิลานเสมอปาร์มา 2-2 (เยือน), ชนะอินเตอร์ มิลาน 1-0 (เยือน), ชนะลาซิโอ 1-0 (เหย้า), ชนะโตริโน 3-2 (เยือน), เสมอซัสซูโอโล 2-2 (เหย้า)
ด้านเวโรนาเสมอเลชเช 0-0 (เยือน), แพ้ปาร์มา 1-2 (เหย้า), แพ้เจนัว 1-2 (เยือน), ชนะอตาลันตา 3-1 (เหย้า), ชนะฟิออเรนตินา 2-1 (เยือน)
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัด คริสเตียน ปูลิซิช, ราฟาเอล เลเอา, ลูกา โมดริช ลงนำทัพ ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย กิฟต์ ออร์บาน, โจวาเน, โรแบร์โต กายาร์ดินี
มิลานตอนนี้กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าเวโรนาจะทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงหลัง แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านจะไม่พลาด 3 คะแนนอยู่ดี
เกรโมเนเซ-นาโปลี คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 เกรโมเนเซเปิดสนามสตาดิโอ โจวานนี ซินี รับการมาเยือนของ “อัซซูรา”นาโปลี
ตอนนี้เกรโมเนเซลงสนามไปแล้ว 16 นัด ชนะ 5 เสมอ 6 แพ้ 5 เก็บได้ 21 คะแนน อยู่อันดับ 12 ส่วนนาโปลีแข่ง 15 นัด ชนะ 10 เสมอ 1 แพ้ 4 มีอยู่ 31 คะแนน ยึดอันดับ 4 และเป็นอีกทีมที่มีลุ้นขึ้นจ่าฝูง โดยต้องชนะนัดนี้แล้วลุ้นให้อินเตอร์ มิลาน กับเอซี มิลาน ไม่ชนะคู่แข่งด้วย
เกรโมเนเซผลงานไม่ได้น่าประทับใจมากนัก มองแล้วนาโปลีที่แข็งแกร่งกว่าเยอะน่าบุกชนะได้
โบโลญญา-ซัสซูโอโล คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 ฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่ใกล้เคียงกัน แต่ฝั่งโบโลญญาได้เปรียบในบ้าน โอกาสเป็นฝ่ายชนะจึงมีสูงกว่า
อตาลันตา-อินเตอร์ มิลาน คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 “เทพธิดา”อตาลันตา เปิดสนามนิวบาลานซ์ อารีนา รับการมาเยือนของ “งูใหญ่”อินเตอร์ มิลาน
ตอนนี้อตาลันตาลงสนามไปแล้ว 16 นัด ชนะ 5 เสมอ 7 แพ้ 4 เก็บได้ 22 คะแนน อยู่อันดับ 9 ส่วนอินเตอร์ลงแข่ง 15 นัด ชนะ 11 แพ้ 4 มีอยู่ 33 คะแนน นำจ่าฝูง และต้องชนะให้ได้เพื่อป้องกันตำแหน่งต่อไป
ฟอร์มในลีก 5 แมตช์หลังสุด อตาลันตาแพ้นาโปลี 1-3 (เยือน), ชนะฟิออเรนตินา 2-0 (เหย้า), แพ้เวโรนา 1-3 (เยือน), ชนะกายารี 2-1 (เหย้า), ชนะเจนัว 1-0 (เยือน)
ด้านอินเตอร์ชนะลาซิโอ 2-0 (เหย้า), แพ้เอซี มิลาน 0-1 (เหย้า), ชนะปิซา 2-0 (เยือน), ชนะโคโม 4-0 (เหย้า), ชนะเจนัว 2-1 (เยือน)
เกมนี้เจ้าบ้านคงจัด จานลูกา สกามักกา, ชาร์ลส์ เดอ เคเทอลาเรอ, เอแดร์ซอน ลงนำทัพ ขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งาน เลาตาโร มาร์ติเนซ, มาร์กกุส ตูราม, นิโคโล บาเรลลา
อตาลันตาเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มเก่ง มองแล้วนี่ไม่ใช่งานง่ายของอินเตอร์แน่ เชื่อว่าคู่นี้น่าจบเจ๊ากัน