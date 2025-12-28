การแข่งขัน ฟุตบอลเมืองไทย คัพ 2025-26 ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.68 เป็นรอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) “ดาบหักพิฆาต” อุตรดิตถ์ เอฟซี ทีมในไทยลีก 3 เปิดบ้านต้อนรับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีก 1
เกมนี้ บีจี ปทุม ขนซุปเปอร์สตาร์ลงสนามแบบฟูลทีม นำโดย “เจ” ชนาธิป สงกระสินธิ์, สารัช อยู่เย็น, เอกนิษฐ์ ปัญญา ผนึกกำลังกับแข้งต่างชาติ
ผลปรากฎว่า บีจี ปทุม ได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่ 8 เมื่อ เอกนิษฐ์ ปัญญา ไปถูกเตะในเขตโทษ ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันที ก่อนจะเป็น มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ รับหน้าที่สังหารให้ บีจี ออกนำ 1-0 จากนั้นนาทีที่ 22 ริคุ มัตสึดะ แบ็คขวาคนใหม่ชาวญี่ปุ่น พาบอลไปสุดเส้นหลังก่อนจะเปิดเข้ามากลงประตู มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ คนเดิมใช้ความสูงใหญ่ขึ้นโหม่งประตูที่ 2 ให้ทีมขยับหนี 2-0
ช่วงเวลาที่เหลือเป็นเจ้าบ้านที่พยายามเซ็ตเกมขึ้นมาลุ้นประตู สุดท้ายยังไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม บีจี ปทุมฯ บุกมานำ อุตรดิตถ์ เอฟซี 2-0
ครึ่งหลังผ่าน เจ้าบ้านที่สกอร์ตามหลังพยายามบุกหวังทวงประตูคืน ทว่าช่วงท้ายเกม นาทีที่ 83 สุรชาติ สารีพิมพ์ มาโหม่งประตูให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขยับหนี 3-0 เท่านั้นยังไม่พอช่วงทดเวลา 90+1 พงศ์รวิช จันทวงษ์ ตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมา ยิงประตูปิดกล่องให้ ทีมบุกมาเอาชนะ อุตรดิตถ์ เอฟซี 4-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆ
ลพบุรี ซิตี้ แพ้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-2
พีที สตูล เอฟซี แพ้ ลำพูน วอริเออร์ 0-2
สมุทรสาคร ซิตี้ แพ้ พีที ประจวบ เอฟซี 0-2
คัสตอม ยูไนเต็ด แพ้ สุโขทัย เอฟซี 2-3
พัทยา ยูไนเต็ด แพ้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-3
มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี ดวลจุดโทษเอาชนะ ระยอง เอฟซี 5-4 เสมอกันในเวลาปกติ 1-1
ชัยนาท ฮอร์นบิล แพ้ การท่าเรือ เอฟซี 0-5
ปัตตานี เอฟซี ชนะ ราชบุรี เอฟซี 2-0