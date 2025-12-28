อดีตศูนย์หน้าชื่อดัง แอนดี แคร์โรลล์ มีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษจำคุกในข้อหาละเมิดคำสั่งห้ามรบกวน ซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวถูกรวบคาสนามบินเมื่อก่อนหน้านี้
สำนักข่าวเดอะซันรายงานว่า แอนดี แคร์โรลล์ ศูนย์หน้าดีกรีอดีตทีมชาติอังกฤษ มีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษจำคุกในข้อหาละเมิดคำสั่งห้ามรบกวน ซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวถูกรวบคาสนามบินเมื่อก่อนหน้านี้
ย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม มีรายงานข่าวเผยว่ามีนักฟุตบอลรายหนึ่งถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ดในเดือนเมษายน แต่ด้วยเหตุผลทางกฎหมายจึงทำให้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อตัวนักเตะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้
อย่างไรก็ตาม เวลาต่อมาตำรวจตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการและทำให้ชื่อนักเตะสามารถถูกเปิดเผยได้แล้ว โดยรายงานระบุว่าเป็นแคร์โรลล์ที่ถูกจับละเมิดคำสั่งห้ามรบกวน ซึ่งคำสั่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งเข้าใกล้อีกบุคคลหนึ่ง หรือเข้าใกล้สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
รายงานระบุว่า แคร์โรลล์วัย 36 ปีจะมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ซึ่งหากศาลตัดสินว่าเจ้าตัวมีความผิดในข้อหาดังกล่าวจริง ก็อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
ทั้งนี้ ปีนี้แคร์โรลล์เพิ่งย้ายจากบอร์กโดซ์ สโมสรในฝรั่งเศส กลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งกับดาเกแนม ทีมในเนชันแนล ลีก เซาธ์ ซึ่งเป็นลีกระดับ 6 ของประเทศ