“ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” หรือ วัฒนา ภู่โอบอ้อม ตำนานนักสนุกเกอร์ชาวไทย มีชื่อลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 48 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ
จากโพสต์ของเพจ “พรรครวมไทยสร้างชาติ United Thai Nation Party” ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ปรากฎว่ามีชื่อของ วัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ยอดนักสนุกเกอร์ชาวไทย วัย 55 ปี อยู่ในลำดับที่ 48
สำหรับ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ถือเป็นนักสนุกเกอร์ชาวไทยที่ประสบความสำเร็จในเส้นทาง โดยเคยเป็นแชมป์รายการแข่งขันรายการอาชีพสะสมคะแนนทั้งสิ้น 3 รายการ อันดับโลกที่สูงที่สุดคืออันดับที่ 3 ของโลกในช่วงฤดูกาลปี 1994/95 โดยเป็นรองเพียง สตีเฟน เฮนดรี และ สตีฟ เดวิส เท่านั้น
ส่วนการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ที่จะถึงนี้