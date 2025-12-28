ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถูกวีเออาร์ริบประตูถึง 2 ครั้ง แถมมีลูกยิงชนเสาด้วย แต่ยังเป็นฝ่ายบุกชนะคริสตัล พาเลซ ในเกมลอนดอนดาร์บี้ พรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ศึกลอนดอนดาร์บี้ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ เปิดสนามเซลเฮิร์สต์ พาร์ก รับการมาเยือนของ “ไก่เดือยทอง”ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
ครึ่งแรกนาที 17 ลูคัส เบิร์กวัลล์ ทำชิ่งกับเพื่อนทางริมเส้นด้านขวา ก่อนที่เบิร์กวัลล์จะส่งต่อให้ เปโดร ปอร์โร เปิดเข้าเขตโทษไปถึง ริชาร์ลิซอน ชาร์จเข้าไป แต่ผลการเช็กวีเออาร์พบว่าจังหวะเล่นของเบิร์กวัลล์ล้ำหน้าไปก่อนแล้ว สเปอร์สจึงไม่ได้ประตู
นาที 42 เปโดร ปอร์โร เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายไปถึงเสาสอง ร็องดัล โคโล มูอานี โขกลูกกดลงพื้นเด้งไปหา ริชาร์ลิซอน ซึ่งโหม่งชงต่อให้ อาร์ชี เกรย์ โขกต่ออีกทีระยะเผาขนเข้าประตูไป สเปอร์สจึงเป็นฝ่ายนำในครึ่งแรก 1-0
ครึ่งหลังนาที 75 โมฮัมเหม็ด คูดุส หลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษแล้วดีดจังหวะเดียวไปถึงเสาสอง ริชาร์ลิซอน จึงยิงไม่เหลือซาก แต่ผลการเช็กวีเออาร์พบว่าริชาร์ลิซอนล้ำหน้านิดเดียว สเปอร์สจึงถูกริบประตูอีกครั้ง
นาที 88 สเปอร์สน่าได้ประตูเพิ่ม ริชาร์ลิซอน โหม่งบอลส่งให้ วิลสัน โอโดแบร์ วิ่งมากดด้วยขวาจากระยะประมาณ 25 หลา บอลพุ่งไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย จบเกม “ไก่เดือยทอง” เฉือนชนะ 1-0
ทำให้ผ่านไป 18 นัด สเปอร์สเก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนน ขยับขึ้นมาอันดับ 11 ส่วนพาเลซมี 26 คะแนน อยู่อันดับ 9
ผลอีกคู่ ซันเดอร์แลนด์ เสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1