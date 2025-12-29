ปัตตานี เอฟซี รับไปเกือบล้าน เกมโค่น ราชบุรี เอฟซี ลิ่ว 16 ทีม เมืองไทย คัพ หลังจากมีแฟนบอลแห่ซื้อตั๋วเข้าชมในสนามกว่า 12,000 คน

ควันหลงการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทย คัพ 2025-26 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.68 ที่เรนโบว์ สเตเดียม (สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี) ปัตตานี เอฟซี เปิดบ้านโค่นเอาชนะ ราชบุรี เอฟซี ทีมในสึกไทยลีกได้สำเร็จ ด้วยสกอร์ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จ
เกมดังกล่าวมีผู้ชมเข้ามาชมเกม ที่ เรนโบว์ สเตเดียม (สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี) มากถึง 12,000 คน ซึ่งเต็มความจุของสนาม ซึ่งทำให้ทีมเก็บค่าเข้าชมมากกว่า 950,000 บาทเลยทีเดียว
สำหรับ ปัตตานี เอฟซี จะไปรอลุ้นคู่แข่งรอบต่อไป ในการจับสลากวันที่ 8 มกราคม 2569 และจะลงแข่งขันในวันที่ 20 มกราคม 2569

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