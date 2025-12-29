“เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร ราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความแจงเหตุตัดสินใจโรเตชั่นนักเตะในเกมที่ออกไปพ่าย ปัตตานี เอฟซี 0-2 ในศึกฟุตบอล เมืองไทย คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีม
ทีมราชันมังกร ออกไปพ่าย ปัตตานี เอฟซี 0-2 ในศึกฟุตบอล เมืองไทย คัพ 2025/26 ทำให้พวกเขาตกรอบรอบ 32 ทีม
หลังเกม “เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร ราชบุรี เอฟซี ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กของสโมสร ยืนยันเหตุผลหลักมาโปรแกรมที่หนักหลังจากนี้ เตือนแฟนบอลอาจลืมว่าทีมมีงบประมาณเท่าเดิม เพียงแค่ฝันใหญ่ขึ้น
จากโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า “โพสต์นี้มาคุยกันครับ… แต่ขอว่าหลังจากโพสต์นี้แล้วเราจะมองไปข้างหน้าด้วยกัน สู่ความหวังที่เราพอมีอยู่ในเลก 2 ด้วยกันนะครับ
ประเด็นแรกเรื่อง ”โรเตชั่น“ ผมได้โพสต์สื่อสารกับแฟนบอลไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราต้องลำดับความสำคัญ เพราะเราไม่มีขนาดทีมที่จะสามารถเน้นทุกถ้วยได้ เพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้ตัวหลักๆหน้าเดิมมาตลอด ส่งผลให้ร่างกายเขาเหล่านั้นไม่ไหวแล้ว
คำถามต่อไปคือแล้วทำไมไม่เดินทางไปด้วย? คำตอบคือเพราะปีนี้เลก 1 กับ เลก 2 ห่างกันเพียงสองอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าถ้าวันจันทร์นี้เค้าเดินทางกลับมาจากปัตตานีเค้าจะมีเวลาพักแค่ 3 วัน แล้วต้องกลับมาซ้อมละ ซึ่งเป้าหมายที่ทีมต้องการให้ผู้เล่นกลับมามีสภาพที่สดจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆ
ประเด็นที่สอง ผมเข้าใจเรื่องฟอร์มการเล่นของชุดเมื่อวาน อันนั้นเราก็ว่ากันเรื่องของฟุตบอลไป ผมเข้าใจความรู้สึกแฟนบอลทุกคนเพราะผมก็นั่งดูอยู่ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันหรอกครับ (มันอะไรกัน#%*^#)
แต่ผมก็ยังเชื่อว่านักเตะทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้ว พอเวลาเค้ากลับมาเราก็ต้องมาซ้อมมาพัฒนากันครับเพราะว่าทุกคนมีความสำคัญต่อเป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลนี้ บอลแพ้ ทีมฟอร์มไม่ดี ทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ครับ
แต่บางคน (ยํ้านะครับบางคน) บอกเลิกเชียร์ อันนี้คุณมีสิทธิ์ เพราะถ้า บอลแพ้แล้วต้องมาขู่เลิกเชียร์ทุกครั้ง ผมว่ามันก็เกินไป เอาที่สบายใจครับ แล้วเราไม่ต้องมาtoxic ใส่กัน
มาช่วยกันวิจารณ์ครับเช่น เกมส์รับไม่ดี ไม่ช่วยกันไล่บอล เก็บบอลไม่ได้เลย ยิงนกตกปลา หรือการแนะนำว่าควรจะฟิตกว่านี้หรือนักเตะควรจะสู้กว่านี้ อ่อนซ้อม เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของแฟนบอลอยู่แล้ว แบบนี้ผมถือเป็นการดูเกมแล้วมานั่งวิเคราะห์มาแชร์กันครับ บางคนมาแซะผมเรื่องอยากให้สนามเต็ม ผิดอะไรครับที่อยากให้สนามเต็ม ผมทำทีม ผมก็มีเป้าหมายของผมแล้วผมก็สื่อสารเป้าหมายกับแฟนบอลของผม คุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกความฝันความตั้งใจของคนอื่น !!!
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ… ตลอด16ปี ผมเคยมีฤดูกาลที่แย่ แฟนบอลด่าฟอร์มทีม ทีมหนีตกชั้น..แต่ตอนทีมต้องมาหนีตกชั้นจริงๆ แฟนบอลเปลี่ยนมาให้กำลังใจ เพราะสุดท้ายทุกคนก็รักทีม แทบทุกคอมเมนท์ตอนนั้น ไม่มีด่าทีมเลยขนาดตอนทีมแพ้..
เชื่อผมเถอะครับแฟนบอลราชบุรีจริงๆทุกคนรักทีม เค้ารู้ว่าเวลาไหนทีมต้องการกำลังใจ หรือตอนไหนต้องตำหนิ(ด่า)เพื่อกระตุ้น เพื่อก่อให้เกิด บางครั้งผมก็เคยโดนคุณแม่ผมบ่นเวลาบอลแพ้ แต่ทุกคนที่บ่นเพราะว่าเค้ารักทีมและต้องการเห็นทีมกลับมามีฟอร์มที่ดี 555 วันนี้ทุกคนอาจลืมว่านี่ก็คือราชบุรีทีมเดิม ขนาดเท่าเดิม แฟนบอลเท่าเดิม งบประเมินเท่าเดิม “แค่ฝันเราใหญ่ขึ้น”
ตอนนี้เราปิดตลาดนักเตะเลก 2 แล้วนะครับ ตัวเพิ่ม 4 คน แบ๊คซ้าย, ปีกขวา, กองหลัง(อาเซียน), หน้า(บราซิล) ขนาดทีมอาจไม่ได้ใหญ่ขึ้น แต่เราจะสู้ในแบบของเรา..
สุดท้ายแล้วผมขอรักษาบรรยากาศที่ดีของทีมกับแฟนบอลให้เป็นเหมือนอย่างที่ผ่านมา และขอไม่รับอะไรแบบเป็นพิษ หรือ toxic นะครับ ด้วยความเคารพ”