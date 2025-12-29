นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก ประกาศปล่อยตัว 12 นักเตะออกจากทีม หลังจบการแข่งขันในเลกแรก พร้อมขอบคุณและอวยพรให้นักเตะโชคดีกับเส้นทางต่อจากนี้
เฟซบุ๊ก Nakhonratchasima FC ของ “สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีก ประกาศยืนยันการปล่อยตัวนักเตะ 12 รายออกจากทีม หลังจบการแข่งขันในเลกแรก สำหรับนักเตะทั้ง 12 คน ประกอบด้วย ณฐภพ แก้วกลาง, สิทธิโชค ภาโส, จักรพงษ์ แสนมะฮุง, บุคฆอรี เหล็มดี, เดนิส ดาร์เบลเลย์, เดยัน เมเลก, บรันเดา เดอ ซูซา, วิคเตอร์ มาร์ติเนซ, พิทวัส จีนไทย, ธนินนัทธ์ อธิศราวรเมศร์, ชิษณุพงศ์ พิมพ์สังข์ และพนธกร หาญรัตนะ
นอกจากนี้สโมสรได้กล่าวขอบคุณนักเตะ ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสโมสรฯแห่งนี้ และแสดงความเป็นมืออาชีพตลอดมา สโมสรฯ ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และ โชคดีในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลต่อไป รวมถึงขอขอบคุณ สโมสรชลบุรี เอฟซี และ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี ที่ได้ปล่อยให้ยืมตัวนักฟุตบอล เข้ามาร่วมทัพสวาทแคทในการแข่งขันเลกแรก
สำหรับ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี สถานการณ์ในลีกตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับ 16 อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนไทยลีก ด้วยมีอยู่เพียง 7 คะแนน จากการลงเล่น 15 นัด ส่วนผลงาน 5 นัดหลังสุดพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลย