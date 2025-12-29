คริสเตียโน โรนัลโด ยืนยันไม่แขวนสตั๊ดจนกว่าจะยิงได้ถึง 1,000 ประตูในการเล่นฟุตบอลอาชีพ มั่นใจทำได้แน่นอนเพราะยังมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม
คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาติโปรตุเกส ยืนยันตนจะไม่แขวนสตั๊ดจนกว่าจะยิงได้ถึง 1,000 ประตูในการเล่นฟุตบอลอาชีพ พร้อมแสดงความมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเพราะยังมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม
โรนัลโดที่ปัจจุบันค้าแข้งกับอัล นาสเซอร์ แห่งซาอุดี โปรลีก ซาอุดีอาระเบีย ตอนนี้ยิงในอาชีพไปแล้ว 956 ประตู ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งซัลโว 2 ตุง ช่วยให้ต้นสังกัดเอาชนะอัล อุกดูด 3-0 ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเมื่อวันอาทิตย์ โรนัลโดก็ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักเตะตะวันออกกลางยอดเยี่ยม ในงานมอบรางวัลโกลบ ซอกเกอร์ อวอร์ดส์ 2025 ซึ่งจัดที่นครดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นการได้รางวัลนี้ 2 ปีซ้อนของเจ้าตัวด้วย
ดาวเตะวัย 40 ปี กล่าวในงานว่า “การเล่นต่อไปมันเป็นเรื่องยาก แต่ผมมีความทะเยอทะยานและอยากไปต่อ พวกคุณรู้ว่าผมมีเป้าหมายอะไร ผมอยากคว้าแชมป์เพิ่มและอยากไปถึง 1,000 ประตูให้ได้ ผมจะไปถึงแน่นอนถ้าไม่บาดเจ็บ”