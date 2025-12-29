เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ ปราการหลังกัปตันทีม ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าของพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่า โฟลเรียน เวียร์ตซ์ แนวรุกดีกรีทีมชาติเยอรมนี จะยังเก่งขึ้นกว่านี้ได้ หลังจากเพิ่งปลดล็อกประตูแรกของตัวเองในพรีเมียร์ ลีก กับ ลิเวอร์พูล ได้สำเร็จ ในเกมที่เอาชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1
โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ย้ายจากไบเออร์ เลเวอร์คูเซน มาอยู่กับ ลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้ แต่ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่ในการปรับตัวกับลีกเมืองผู้ดีและการทำประตูแรกของตัวเองกับทีมหงส์แดง ซึ่งทาง เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ ปราการหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูล ออกมาพูดถึงเพื่อนร่วมทีมรายนี้ ว่า
“ผมมีความสุขกับเขา เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมาก ทุกคนต่างโดดเด่นในครึ่งแรก มันยอดเยี่ยมที่ได้เห็นและหวังว่าเขาจะยิงได้มากกว่านี้อีก, เขากำลังคุ้นเคยในการเล่นให้กับลิเวอร์ฑูล และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในฐานะทีม เขากำลังคุ้นเคยกับความเข้มข้น หลังจาก 70 นาที ผมคิดว่าเขาเป็นตะคริวนิดหน่อย มันเป็นส่วนหนึ่งของเกม เขาแค่ต้องเดินหน้าต่อไป มันเป็นประตูที่สำคัญสำหรับพวกเรา”
“ผมคิดว่าเขาวิ่งไปทุกที่ บางครั้งก็ทางซ้าย, บางทีก็ตรงกลาง เขาเป้นนักเตะที่ฉลาดมากและเล่นกับบอลได้อย่างสบาย เขาหาพื้นที่และสร้างความสำคัญ, เขาต้องการจะมีความสำคัญเรื่องการทำประตูและแอสซิสต์ แต่ผมคิดว่าการทำงานหนักและการสร้างโอกาสนั้นสำคัญกว่า ผมยินดีกับเขา ทุกคนมีความสุขกับเขา”