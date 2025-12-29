“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ยอมรับว่าเหนือความคาดหมาย แข้งหลักหาย 8 คน จากที่คาดว่าจะไม่มา 3-4 คน ก่อน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23
ความเคลื่อนไหวขุลพลช้างศึก ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ภายใต้การนำของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ที่อยู่ในช่วงเตรียมทีมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่สนามยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี รังสิตคลอง4 “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป้นครั้งแรกหลังเรียกเข้าเก็บตัวก่อนออกเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ในคืนวันที่ 3 มกราคมนี้
“โค้ชวัง” ธวัชชัย กล่าวว่า ตอนนี้ขาดเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้เข้ามาเนื่องจากติดภารกิจกับสโมสรเพิ่งจะจบลง ในการไปแข่งขันทุกครั้งเรามีเป้าหมาย เช่นเดียวกับครั้งนี้ เป็นระดับเอเชียได้เจอทีมใหญ่ๆอย่างอิรัก, ออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่งจีน เชื่อว่าเด็กจะได้ประโยชน์กลับมา แต่ก็จะไม่ทิ้งในเรื่องของผลงาน อย่างน้อยเรามองทีละก้าวคือผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่าตัวหลักหายไปหลายคนทำให้การเตรียมตัวและเป้าหมายมันเปลี่ยนไปหรือไม่ “โค้ชวัง” กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามาเตรียมทีมได้ราวๆ 6 เดือนใช้ชุดซีเกมส์ เป็นแกนหลัก แต่พอมาชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเราไม่ได้ตัวหลักที่จะร่วมทีมไปด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเรามองในแง่ดีเรายังมีน้องๆคนอื่นๆมาแทน ทุกคนมีความสามารถ มีความกระหายไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจจากความล้มเหลวจากซีเกมส์ เราต้องเดินหน้ากันต่อไป
“ยอมรับว่าตัวหลักหายไปเยอะ ตอนแรกคาดว่าจะไม่ได้ 3-4 คน แต่เอาเข้าจริงหายไปประมาน 8 คน ยอมรับว่ากระทบเยอะ แต่อย่างที่บอกว่าเราต้องให้โอกาสเด็กใหม่ๆที่เข้ามาได้ไปเก็บประสบการณ์ระดับเอเชีย ซึ่งในอนาคตก็จะขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมได้ในอนาคต”
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม ดี ร่วมกับ อิรัก, ออสเตรเลีย,และจีน โดยแชมป์ และ รองแชมป์ ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป